Crime News : सटाणा बनावट नोटा प्रकरणाला नवे वळण; डॉक्टरच्या लॅबमध्ये सापडला दारूचा साठा!

अंतापूर: ताहाराबाद (ता. बागलाण) येथील मातोश्री क्लिनिकल लॅबवर जायखेडा पोलिसांनी छापा टाकला असता विनापरवाना एक लाखांचा विनापरवाना मद्यसाठा आढळून आला, तो जप्त करण्यात आला आहे. सटाणा- ताहाराबाद रस्त्यावर सटाणा पोलिसांनी बनावट नोटा प्रकरणी अटक केलेल्या सात जणांपैकी एक असलेल्या डॉक्टरचीच ही लॅब आहे. बनावट नोटांबरोबरच अवैध मद्यविक्रीही या लॅबमधून होत असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. .ताहाराबाद रस्त्यावरील एचपी पेट्रोलपंपाजवळ सटाणा येथील पोलिसांनी संशयितांकडून पाचशेच्या बनावट नोटा जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणी सात जणांना अटक करण्यात आली. हाच धागा पकडून जायखेड्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सागर काळे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार शनिवारी (ता. २०) संशयित गौरव संजय पवार यांच्या मातोश्री क्लिनिकल लॅबवर छापा टाकला असता त्यांना ९३ हजार ६०० रुपये किमतीचा विनापरवाना मद्यसाठा आढळून आला..Karad Kidnapping Case : गाडी अडवली, मारहाण केली अन् उचलून नेलं; कऱ्हाडजवळ व्यापाऱ्याचे सिनेमा स्टाईल अपहरण!.पोलिसांनी हा साठा जप्त केला आहे. सहायक निरीक्षक सागर काळे, पोलिस अंमलदार रामराव शेरे, हवालदार शरद भगरे, अरुण वनसे, दिनेश जाधव, पृथ्वीराज बारगळ, सागर जगताप यांनी ही कारवाई केली. दरम्यान, चलनी बनावट नोटा बाळगणारे अंतापूर, ताहाराबाद येथील असल्याने संबंधित पोलिसांनी तपास केल्यास या रॅकेटमध्ये अजून मोठे मासे अडकणार, अशी परिसरात चर्चा आहे.