लाचलुचपतलाचलुचपत प्रतिबंधावर प्रतिबंधावर

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जळगाव : लाचलुचपत प्रतिबंधक विषयावरील कार्यक्रमात उपविभागीय पोलिस अधिकारी योगेश ठाकूर यांचा सत्कार करताना अध्यक्ष दिलीप गांधी आदी.
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लाचलुचपत प्रतिबंधावर
‘रोटरी एन्क्लेव्ह’तर्फे कार्यक्रम
जळगाव, ता.३१ : येथील रोटरी एन्क्लेव्ह (समन्वयक) समितीतर्फे लाचलुचपत प्रतिबंध या विषयावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी योगेश ठाकूर प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते.
देशाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचार झपाट्याने वाढत असून त्याचा परिणाम सामान्य जनतेला भोगावा लागत आहे. भ्रष्टाचारामुळे गुंडगिरी, हुकूमशाही आणि महागाई वाढते. लाच देणे व घेणे दोन्ही चुकीचे आहे. रोटरीसारख्या संस्थेने भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे आवाहन ठाकूर यांनी केले.
मंचावर रोटरी एन्क्लेव्हचे अध्यक्ष दिलीप गांधी, सचिव विपूल पारेख, रोटरी सेंट्रलचे अध्यक्ष केतन ढाके, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष हेमंत भंगाळे, सचिव स्वाती ढाके उपस्थित होते.
श्री. ठाकूर यांचे स्वागत अध्यक्ष गांधी यांनी केले. अध्यक्ष ढाके यांनी सूत्रसंचालन केले. श्री. भंगाळे यांनी आभार मानले.
सभेला किरण सिंग, अशोक जैन, पूजा अग्रवाल, प्रेम कोगटा, श्रीकांत भुसारी, महेंद्र गांधी, जितेंद्र ढाके, योगेश राका, कंवरलाल संघवी, योगेश भोले, पोलिस निरीक्षक हेमंत नागरे, पोलिस निरीक्षक रेशमा आवतारे आदी उपस्थित होते.
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