Sula Vineyards : देशातील आघाडीची वाइन उत्‍पादक व बाजारपेठेत सुमारे पन्नास टक्‍के वाटा असलेल्‍या सुला विनयार्ड्स लिमिटेडच्‍या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) या पदावर करन वसानी यांची नियुक्‍ती झाली आहे.

सध्या चीफ वाइन मेकरपदाची जबाबदारी सांभाळत असलेल्‍या श्री. वसानी यांना पदोन्नतीने ही जबाबदारी सोपवली आहे.

दरम्‍यान, चैतन्‍य राठी यांचा ‘सीओओ’पदाचा राजीनामा ‘सुला विनयार्ड्स’चे संस्थापक प्रमुख राजीव सामंत यांनी स्‍वीकारला आहे. (Appointment of Karan Vasani as CEO of Sula Rathi resignation accepted by Samant nashik news)

श्री. सामंत म्हणाले, की चैतन्य राठी आमच्या नेतृत्व फळीचा अविभाज्य भाग राहिले आहेत. कंपनीच्या वाढीत, यशात त्यांनी योगदान दिले आहे. गेल्या वर्षी कंपनी शेअर मार्केटमध्ये नोंदणीकृत करण्यात आली.

त्यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञ असून, चैतन्य राठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांच्या सध्याच्या जबाबदारीत राहतील.

सुलाच्‍या नेतृत्‍व फळीचे प्रमुख सदस्‍य असलेले चीफ वाईनमेकर करन वसानी यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करताना आनंद होत असल्‍याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले. ते श्री. राठी यांच्‍याकडून कार्यभार स्वीकारतील.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

करन वसानी आधीपासूनच वाइन मेकिंग, वायनरी आणि द्राक्षबागांचे व्यवस्थापन या कंपनीच्या प्रमुख ऑपरेशन्सची देखरेख करतात. त्‍यांच्या नेतृत्वाखाली सुलाने आपल्या उत्पादन कार्यात आणि वाइन मेकिंगच्या गुणवत्तेत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.

करन वसानी यांनी सुलामध्ये सामील होण्यापूर्वी आघाडीच्या वित्तीय सेवा संस्थेत विश्लेषक म्हणून आर्थिक कौशल्यांचा वापर केला आहे.

चैतन्‍य राठी म्‍हणाले, की सुलाच्या निरंतर यशाचा भाग बनण्याच्या संधीबद्दल आभारी आहे. वैयक्तिकरित्या राजीव सामंत, संचालक मंडळ, आमचे कर्मचारी आणि गुंतवणूकदार यांचे आभार मानतो. अनेक वर्षांपासून सोबत केलेला प्रवास आणि मिळून जे साध्य केले त्याचा मला अभिमान आहे.