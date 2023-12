Nashik NCP News: राष्ट्रवादी अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्याने नियोजन समिती सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या

नाशिक : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सत्तेत सहभागी झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्त करायच्या २० राजकीय पदाधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती रखडली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने २० नावे राज्य सरकारकडे पाठवली आहेत. पण त्याला अद्यापही मुहूर्त न लागल्याने लोकप्रतिनिधींची नाराजी वाढत चालली आहे. (Appointments of planning committee members stalled after NCP Ajit Pawar group came to power Nashik News)