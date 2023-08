Nashik News : आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी गतवर्षी राबविण्यात आलेला क्षमता चाचणीचा उपक्रम यंदाही राबविण्याच निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे.

सर्व शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांची गणित आणि इंग्रजीची क्षमता चाचणी घेण्यात येणार आहे.

२९ ऑगस्टला ही चाचणी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये एकाच वेळी घेण्यात येणार आहे. चार विभागांतील दोन लाख ७६ हजार ७१३ विद्यार्थ्यांची क्षमता चाचणी घेतली जाणार आहे. (Aptitude test of fifty three lakh students in tribal schools Decision of Tribal Development Department Nashik News)

आदिवासी विकास विभागामार्फत नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर ही चार अपर आयुक्त कार्यालये आणि ३० प्रकल्प कार्यालये आहेत. त्याअंतर्गत ४९९ शासकीय आणि ५४६ अनुदानित आश्रमशाळा चालविल्या जातात.

सर्वच शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने विविध उपक्रम राबविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची अध्ययन पातळी समजून घेण्यासाठी व त्यावरील उपचारात्मक अध्ययन यासाठी आदिवासी विकास विभाग सर्व शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांची गणित आणि इंग्रजी विषयाची क्षमता चाचणी घेण्यात येणार आहे.

मंगळवारी (ता. २९) ही चाचणी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये एकाच वेळी घेण्यात येणार आहे. सर्व ठिकाणी प्रश्नपत्रिका सारखीच असणार आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षातही एक क्षमता चाचणी घेण्यात आली होती.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात तीन क्षमता चाचण्या घेण्याचे नियोजन आहे. यातील येणाऱ्या निकालाआधारे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.

या विद्यार्थ्यांची क्षमता चाचणी

नाशिक आयुक्त ठाणे अपर आयुक्त अमरावती अपर आयुक्त नागपूर अपर आयुक्त शासकीय शाळेतील विद्यार्थी (पाचवी ते दहावी) नाशिक आयुक्त ५८ हजार ६६ ३९ हजार ४७४ २५ हजार ३३ १४ हजार ३६४ अनुदानित शाळेतील विद्यार्थी (पाचवी ते दहावी) ६७ हजार ३१८ २४ हजार ८५६ २९ हजार ८५ १८ हजार ५१७.

"विद्यार्थ्यांच्या क्षमता चाचणीमुळे कोणता विद्यार्थी नेमका कुठे मागे पडतोय, हे समजण्यास मदत होईल, त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या मागे पडलेल्या अध्ययन क्षमतेवर काम करणे शिक्षकांना सोपे होईल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासही मदत होईल."

- नयना गुंडे, आयुक्त, आदिवासी विकास