समाजमन : जीवनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारे पर्यावरण

लेखक : ॲड. नितीन ठाकरे

सुंदर निसर्ग हा कोणत्याही एका विशिष्ट गोष्टीने निर्माण होत नाही. निसर्गात अनेक घटकांचा समावेश असतो. झाडे, पर्वत, जंगल, हवा, पाणी आणि सूर्याच्या संयोगाने निसर्गाची निर्मिती झाली आहे. चंद्र, आकाश, धबधबे, प्राणी, वाळू, मानव आणि इतर अनेक गोष्टीही निसर्गात अंतर्भूत आहेत. या निसर्गाने नटलेल्या जगात सर्वांत हुशार कुणी असेल, तर तो मनुष्यच आहे. ज्याला या निसर्गात सर्वोत्तम स्थान मिळाले आहे. (article by author adv nitin thackeray on Environment affecting quality of life )