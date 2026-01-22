Nashik News : देवळालीत धडाडल्या तोफा! 'तोपची' सरावातून भारताच्या अजेय सैन्यशक्तीचे दर्शन

नाशिक रोड: भारतीय तोफखान्याच्या भात्यातील आधुनिक आणि स्वदेशी शस्त्रास्त्रांनी देवळालीच्या बहुला रेंजवर ‘युद्धभूमीचा थरार’ जिवंत केला. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत विकसित झालेल्या १२० एम.एम. मोर्टार, के-९ वज्र, धनुष यांसह पिनाका रॉकेट लाँचरच्या अचूक लक्ष्यवेधाने शत्रूच्या काळजात धडकी भरविणाऱ्या सामर्थ्याचे दर्शन घडविले. निमित्त होते, स्कूल ऑफ आर्टिलरीच्या वार्षिक ‘तोपची’ सराव प्रात्यक्षिकांचे....सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून संरक्षण सेवा महाविद्यालय (वेलिंग्टन)चे कमांडंट लेफ्टनंट जनरल मनीष एरी उपस्थित होते. तोफखाना स्कूलचे कमांडंट लेफ्टनंट जनरल नवनीत सिंह सरना यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही दिवसांत सात वेळा हे आयोजन करण्यात आले. या नेत्रदीपक सोहळ्याचे साक्षीदार सुमारे १५ हजार नागरिक ठरले, ज्यात नाशिक, ठाणे आणि सातारा येथील चार हजार शालेय विद्यार्थ्यांचा समावेश होता..साधारण तासभर चाललेल्या या प्रात्यक्षिकात ‘हरबरा हिल’वरील लक्ष्यांवर तोफांनी भडिमार केला. स्वदेशी बनावटीच्या के-९ वज्र, धनुष, इंडियन फिल्ड गन आणि बोफोर्स तोफांनी १२ ते ४७ सेकंदांच्या अवधीत ३५ किमीपर्यंतच्या लक्ष्यांचा अचूक वेध घेतला. एकाच वेळी ४० रॉकेट डागण्याची क्षमता असलेल्या या लाँचरने उपस्थितांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. .चित्ता आणि ध्रुव हेलिकॉप्टर्सच्या कामगिरीने या सरावात भर घातली. यंदाच्या ‘तोपची’ सरावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सीमा सुरक्षा दल आणि भारतीय नौदलाचा प्रथमच झालेला सहभाग. बीएसएफच्या जवानांनी उखळी तोफेद्वारे अचूक लक्ष्यभेद केला, तर नौदलाच्या जवानांनी विशिष्ट ड्रोन ऑपरेशन्सचे सादरीकरण केले..Sangli ZP–PS Elections : शेवटपर्यंत उमेदवारीचा घोळ; सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत बंडखोरी उफाळली.आधुनिक युद्धतंत्राची झलकबदलत्या युद्धतंत्रानुसार, भारतीय सैन्यदले आता ड्रोन अटॅक आणि रेकीसाठी सज्ज झाले आहे. या प्रात्यक्षिकात १० ते १२ प्रकारच्या अद्ययावत ड्रोनची झलक पाहायला मिळाली. शत्रूच्या तळावर अचूक माहिती मिळवणे असो किंवा हल्ला करणे, भारतीय लष्कर पूर्णपणे सक्षम असल्याचे याद्वारे सिद्ध झाले..भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणात स्वावलंबनावर भर दिला जात आहे. धनुष, के-९ आणि अद्ययावत रडार प्रणालीमुळे आपली ताकद अनेक पटींनी वाढली आहे. देशातील खासगी उद्योगांच्या सहभागामुळे लष्कर शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत लवकरच पूर्णपणे आत्मनिर्भर होईल.- लेफ्टनंट जनरल नवनीत सिंह सरना, कमांडंट, तोफखाना स्कूल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.