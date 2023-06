Ashadhi Wari 2023 : माझ्या मनीची आवडी पंढरपुरा नेईन गुढी.

पंढरीरायाच्या दर्शनाची आस घेऊन तप्त उन्ह-वारा- पावसाची तमा न बाळगता लाखो वारकरी गेल्या महिनाभरापासून आषाढी एकादशीच्या पावन पर्वावर होणाऱ्या सोहळ्यात सामील होण्यासाठी संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथांचा पालखीसह दिंडी सोहळा पंढरपूर वारी पायी मार्गात असताना आज सोलापूर जिल्ह्यातील चिंचोली येथे मुक्कामी आहे. (Ashadhi ekadashi 2023 Looking forward to meeting Nivrittinath Dindi will stay in Chincholi today after ring ceremony of Karakam nashik)

करकम येथील रिंगण सोहळ्यानंतर पांढऱ्याच्या वाडीत कालचा मुक्काम झाला. पंचेचाळीस इतर छोट्या-मोठ्या दिंड्या निवृत्तिनाथांच्या दिंडीत सामील झाल्यानंतर दिंडीतील वारकरी भाविकांची संख्या पंच्याऐंशी हजारांहून अधिकची आहे. यात यंदाच्या वर्षी महिला वारकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

राज्यभर मॉन्सून सक्रिय झाल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातही कमालीच्या गारवा अन पावसाची संततधार होती. मात्र वारकऱ्यांच्या उत्साहात किंचितही फरक जाणवत नव्हता. पंढरपूरच्या अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर आल्यानंतर

वारकऱ्यांना विठुरायाच्या दर्शनाची आस लागली आहे. ‘भेटी लागी पंढरीनाथा मना लागली तळमळ व्यथा’ अशाप्रकारे भाविकांची अवस्था झाली असून कधी एकदा पंढरपूरच्या वाळवंटात जाऊन चंद्रभागेत स्नान करून विठ्ठलाच्या चरणी माथा ठेवून अवघा शीनभाग विसरतो अशा व्यथा वारकऱ्यांनी बोलून दाखवल्या.

यावेळी संस्थानचे अध्यक्ष ॲड. नीलेश गाढवे, हभप नारायण मुठाळ, सोमनाथ घोटेकर, अमर ठोंबरे, कांचनताई जगताप आदीसह वारकरी भाविक उपस्थित होते.

आज वाखरीत वैष्णवांची मांदियाळी.

उद्या (ता.२८) वाखरीत सर्व दिंड्याचा लवाजमा एकत्र होणार आहे. संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, तुकाराम आदी संतांच्या दिंड्यामधील लाखों वारकऱ्यांच्या राहुट्या वाखरीच्या मैदानात दाखल होणार आहे.

भजन, कीर्तन, विठ्ठलाच्या जयघोषाने अवघी पंढरी नगरी दुमदुमणार आहे. अनेक कीर्तनकार, संत महात्म्यांसह वैष्णवांचा मेळा भरणार आहे.