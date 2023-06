By

Ashadhi Wari : संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथांची पालखी नगर जिल्ह्यातील घोगरगाव येथे काल मुक्कामी होती. नगरचा संत निवृत्तिनाथांचा संजीवन समाधी सोहळा आटोपून वारकरी पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाले.

जसजसे पंढरपूरचा मार्ग जवळ येत आहे, तसतशी वारकऱ्यांना विठुरायाच्या भेटीची ओढ लागली आहे. आता तर संत ज्ञानोबाराय, तुकोबाराय यांच्या पालखी सोहळ्यानेही पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवले आहे.

पालखीसाठी राबणारे हात या मालिकेत निवृत्तिनाथांच्या पालखीच्या मुक्कामाची जी ठिकाणे आहेत. तेथील सेवाभावी माणसे अर्थातच वारकरी संप्रदायावर प्रेम असणारी ही माणसे एका अर्थाने पालखीतील वारकऱ्यांसाठी राबत आहेत.

पालखीसाठी राबणारे हात या मालिकेत निवृत्तिनाथांच्या पालखीच्या मुक्कामाची जी ठिकाणे आहेत. तेथील सेवाभावी माणसे अर्थातच वारकरी संप्रदायावर प्रेम असणारी ही माणसे एका अर्थाने पालखीतील वारकऱ्यांसाठी राबत आहेत.

निवृत्तिनाथांची पायी पालखी त्र्यंबकेश्वरपासून पंढरपूरला पोचेपर्यंत साधारणपणे २५ मुक्काम होतात. या मुक्कामाच्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या वारकऱ्यांची महाप्रसादाची व्यवस्था करणे म्हणजे मोठे अवघड काम आहे.

मात्र कितीही वारकरी असले तरीही ज्या, ज्या ठिकाणी पालखीचा मुक्काम असतो त्या त्या ठिकाणी त्या त्या गावची माणसं अगदी आनंदाने वारकऱ्यांच्या सेवेत रुजू होतात. हजारोंच्या संख्येने असलेल्या वारकऱ्यांना सेवा सुविधेमध्ये, काहीही कमतरता जाणवत नाही.

ही परंपरा आजकालची नाही तर अनेक वर्ष सातत्याने वारकऱ्यांना ही माणसं सेवा देत आहेत. ज्या दिवशी गावामध्ये पालखीचा मुक्काम असेल त्या दिवसापासून साधारणपणे पंधरा दिवस अगोदर वारकऱ्यांच्या निवासापासून तर भोजनापर्यंत सर्व नियोजन स्थानिक ग्रामस्थांकडून केले जाते.

ज्या गावात पालखी येणार आहे, तेथील ग्रामस्थ पालखीच्या स्वागतासाठी तयार असतात अनेक ठिकाणी स्वतंत्र बँड पथक लावून पालखीचे स्वागत केले जाते काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे लेझीम पथक असते.

या सर्व गोष्टींचे नियोजन काही दिवस अगोदरच करावे लागते. मुक्कामाच्या ठिकाणांबरोबरच काही विश्रांतीची ठिकाण आहे. त्याही ठिकाणी वारकऱ्यांसाठी चहा पाण्याची तसेच नाश्त्याची व्यवस्था काही सेवाभावी मंडळी करत असतात तेही ठिकाणी अर्थातच ठरलेली आहेत.

त्यांचेही मोठे नियोजन असते. मुक्कामाच्या ठिकाणांना निवृत्तीनाथ संस्थांतील विश्वस्त मंडळदेखील काही दिवस अगोदर भेट देत असते. पाहणी दौरा करत असते.

अर्थात या वेळी तो अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने झालेला असल्याने कोणतीही अडचण पालखी सोहळ्यामध्ये आत्तापर्यंत निर्माण झाली नाही ही आनंदाची बाब आहे.