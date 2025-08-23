Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद गट-गणांचे अंतिम प्रारूप जाहीर; ५ तालुक्यांच्या रचनेत किरकोळ बदल

नाशिक: सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची अंतिम रचना शुक्रवारी (ता. २२) जाहीर झाली. यात मालेगाव, नाशिक, सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील गट, गणात किरकोळ दुरुस्ती झाल्याने गटांच्या रचनेत काहीसा बदल झाला आहे. उर्वरित दहा तालुक्यांत कोणताही बदल झालेला नाही. .जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप आराखड्यावर एकूण ६४ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. सर्वाधिक हरकती निफाड तालुक्यात १८, त्या खालोखाल नाशिक तालुक्यात १४, मालेगावला १२, चांदवडला ४, देवळा ३, नांदगाव आणि सिन्नर प्रत्येकी २, तर त्र्यंबक, येवला, पेठ, सुरगाणा आणि कळवण येथे प्रत्येकी एक हरकत नोंदविण्यात आली. इगतपुरी, दिंडोरी आणि बागलाण या तालुक्यांतून कोणतीही हरकत प्राप्त झाली नव्हती. .प्राप्त हरकतींवर ११ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी झाली. यात ४२ हरकती फेटाळण्यात आल्या; पाच मान्य, तर १७ हरकती अंशत: मान्य करण्यात आल्या. अंतिम झालेले गट, गण रचना प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आल्याने शुक्रवारी सायंकाळी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्या आहेत. दरम्यान, गट व गणांची रचना अंतिम झाल्यावर आता इच्छुकांची नजर आरक्षण सोडतीकडे लागली आहे. येत्या सप्टेंबरमध्ये आरक्षण सोडत निघेल..मालेगावमध्ये सर्वाधिक बदलमालेगाव तालुक्यातील गटांमध्ये समाविष्ट गाव, वाड्यांवर सर्वाधिक हरकती होत्या. यातील पाच हरकती मान्य, तर पाच अंशतः मान्य केल्याने तालुक्यातील खाकुर्डी, झोडगे, कळवाडी, साकुरी नि., दाभाडी व रावळगाव येथील गट व गणात काही प्रमाणात बदल झाला. काही गावे ही इतर गटांना जोडण्यात आली आहेत..नाशिक तालुक्यातून आठ हरकतीनाशिक तालुक्यात प्राप्त झालेल्या आठ हरकती अंशत: मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील चार गट, गणात अंशतः बदल झाले. त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा व पेठ तालुक्यात हद्द निश्चितीच्या हरकती होत्या. त्या हरकती मान्य झाल्याने काही गावे जवळील गटात गेली आहेत. त्यामुळे गट, गण यातील गावे कमी-जास्त झाली आहेत..इतर हरकती अमान्यचांदवड, निफाड, येवला, नांदगाव, सिन्नर, दिंडोरी, इगतपुरी, देवळा व कळवण तालुक्यातून प्राप्त झालेल्या हरकती अमान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या दहा तालुक्यांतील गट, गणात कोणतेही बदल झालेले नाहीत. प्रसिद्ध करण्यात आलेले गट, गण जैसे थे आहेत..आरक्षणाचे सूत्र निश्चितजिल्हा परिषदेचे एकूण ७४ गट निर्माण झाल्यावर आता या गटांचे आरक्षण कसे निघणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) व महिलांसाठी गट राखीव ठेवले जातात. यातील प्रत्येक प्रवर्गात महिलांचे स्वतंत्र आरक्षण असते. जसे की, अनुसूचित जातीसाठी एखादा गट आरक्षित निघाल्यास त्यातही अनुसूचित जाती महिला यासाठी आरक्षण निघू शकते. .Nashik Zilla Parishad : गट-गणांचा पोळा फुटला; नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अंतिम प्रारूपामुळे अनेकांची समीकरणे बिघडली.जिल्हाधिकारी हे जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण निश्चित करतात; तर पंचायत समिती गणांची आरक्षण सोडत तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली निघते. जागांच्या चक्रानुक्रमानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात गटांचे आरक्षण निश्चित होईल. येत्या सप्टेंबरमध्ये आरक्षण सोडत निघेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.