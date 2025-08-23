नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद गट-गणांचे अंतिम प्रारूप जाहीर; ५ तालुक्यांच्या रचनेत किरकोळ बदल

Final Structure of Nashik District Panchayat Election Announced : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी गट व गणांची अंतिम रचना जाहीर झाली असून, हरकती व सूचनांवर आधारित काही तालुक्यांच्या गट-गणांमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत.
Updated on

नाशिक: सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची अंतिम रचना शुक्रवारी (ता. २२) जाहीर झाली. यात मालेगाव, नाशिक, सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील गट, गणात किरकोळ दुरुस्ती झाल्याने गटांच्या रचनेत काहीसा बदल झाला आहे. उर्वरित दहा तालुक्यांत कोणताही बदल झालेला नाही.

