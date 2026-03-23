Ashok Kharat : 'कॅप्टन' खरातचे सिन्नरमध्ये मालमत्तांचे जाळे; पत्नीच्या नावावर कोट्यवधींचे भूखंड, तपासात नवी माहिती समोर

नाशिक: महिलांवर अत्याचार करणारा भोंदू अशोक खरातचे विविध कारनामे समोर येत असून, विविध व्यक्तींची चौकशी केली जात आहे. विशेष तपास पथकाने रविवारी (ता. २२) मिरगाव येथील ईशान्येश्वर मंदिराचा पुजारी तिवारी यास चौकशीसाठी बोलावले होते. .त्याच्याबरोबरच मंदिराचा सुरक्षारक्षक, फार्म हाउसवर काम करणारे मजूर, फार्म हाउसचे काम पाहणारा अशा पाच ते सहा मजुरांना नाशिकला बोलावून घेत त्यांची दिवसभर चौकशी सुरू होती. मंदिरात येणारे बडे अधिकारी, राजकारणी यांची नावे आणि मंदिर व फार्म हाउसवर काय घडत होते? पूजाविधीचा नेमका प्रकार यासह विविध प्रश्नांचा उलगडा या चौकशीतून होणार आहे. यासह आणखी काही कारनामेही उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. खरातचा बऱ्याचदा फार्म हाउसवर मुक्काम राहत असे..मंदिरात येणाऱ्या बड्या राजकीय व्यक्तींची बडदास्त फार्म हाउसवर ठेवली जात होती. त्यामुळे चौकशीतून आणखी काय समोर येणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. दरम्यान, खरातच्या सिन्नर येथील एका निकटवर्तीयाला पोलिसांनी या अगोदरच चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे..खरातच्या मालमत्तांची चर्चाखरातची सिन्नरला सहा, तर कुंदेवाडी येथे तीन मालमत्ता आहेत. यापैकी सहा मालमत्ता या पत्नी कल्पना हिच्या नावे, तर अशोक खरातच्या नावावर तीन मालमत्ता आहेत. या किमती मालमत्तांची तालुक्यात चर्चा आहे. खरातची सासुरवाडी असलेल्या पाडळी येथेही पत्नीच्या नावावर सामायिक मालमत्ता आहेत.