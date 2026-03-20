Ashok Kharat : कॅप्टन खरातचा 'गेम' ओव्हर! आयपीएस तेजस्वी सातपुते यांच्याकडे तपासाची सूत्रे; बड्यांचे धाबे दणाणले

नाशिक: अंकज्योतिष कॅप्टन अशोक खरातने राज्यच नव्हे, तर देश हादरून सोडला. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता सखोल तपास करण्यासाठी शासनाने आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. सातपुते यांनी नाशिक गाठून तपासाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. दरम्यान, शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने नाशिकसह खरातच्या मिरगाव (ता. सिन्नर) येथे धाडसत्र राबविले. .अशोककुमार खरात या 'कॅप्टन' नावाने प्रसिद्ध असलेल्या अंकज्योतिषाला नाशिक शहर गुन्हे शाखेने बुधवारी (ता. १८) पहाटे गोविंदनगर परिसरातील त्याच्या बंगल्यातून अटक केली. २०२२ पासून २८ वर्षीय पीडितेला गुंगीचे औषध देत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत अत्याचारासह महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयाने त्याला २४ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .गुन्ह्याची व्याप्ती व गांभीर्य पाहता 'कॅप्टन खरात फाइल्स'च्या सखोल तपासासाठी 'एसआयटी' स्थापन करण्यात आली आहे. पुणे येथील 'एसआरपीएफ'च्या बल गट क्रमांक एकच्या समादेशक तेजस्वी सातपुते 'एसआयटी'च्या प्रमुख आहेत. त्यांनी गुरुवारी (ता. १९) सकाळीच नाशिक गाठले असून, या गुन्ह्याच्या तपासाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. या प्रकरणाचे धागेदोरे राज्यातील बडे राजकीय नेते, मंत्री आणि सेलिब्रिटींशी असल्याने 'हायप्रोफाइल' वलय प्राप्त झाल्याने कायदा सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी तातडीने 'एसआयटी' स्थापन करीत सातपुते यांची नियुक्ती केली. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे त्यांनी तपासकामी ताब्यात घेतली आहेत..शिर्डी, वावीच्या गुन्ह्यांचाही समावेशगेल्या डिसेंबर २०२५ मध्ये खरातच्या तक्रारीनुसार, अज्ञात दोघांविरोधात वावी (ता. सिन्नर) पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. गेल्या १८ फेब्रुवारीला शिर्डी पोलिसांत पीडित महिलेच्या फिर्यादीनुसार, तिचे मॉर्फ केलेले खरातसोबतचे अश्लिल व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देणाऱ्या संशयित नीरज जाधव याच्याविरोधात आयटी ॲक्ट अन्वये गुन्हा दाखल आहे. कॅप्टन खरात याच्याशीच संबंधित हे गुन्हे असल्याने 'एसआयटी' मार्फत या दोन गुन्ह्यांसह नाशिकमधील लैंगिक अत्याचाराच्या या गुन्ह्याचाही तपास केला जाणार आहे. 'एसआयटी'मध्ये नाशिक पोलिसांसह नाशिक ग्रामीण आणि शिर्डी येथील पोलिस अधिकारी, अंमलदारांचा समावेश असणार आहे..Ashok Kharat: अन्यथा असे आणखी अशोक खरात उदयास येतील; उत्तर महाराष्ट्रात अनेकांची आयुष्य उद्ध्वस्त, संपत्ती लुटली, तरी सरकार निष्क्रिय!.धाडसत्रात झाडाझडतीशहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने बुधवारी (ता. १८) रात्री खरातच्या गोविंदनगर येथील 'तृप्ताबाला' या बंगल्यासह मिरगावातील (ता. सिन्नर) फार्महाउसवर छापा टाकला. या झाडाझडतीत पोलिसांना गोविंदनगरच्या बंगल्यातील सहा लाखांच्या रोकडसह मालमत्तेचे कागदपत्रे हाती लागले आहेत, तर मिरगाव फार्महाउसच्या धाडसत्रात पिस्तूल व काडतुसे जप्त करण्यात आले आहे.