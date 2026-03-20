Ashok Kharat प्रकरणात मोठा स्फोट! 58 नाही तर, 100+ व्हिडिओ असल्याची माहिती उघड, ‘तांत्रिक’ शोषणाचा काळाकुट्ट खेळ समोर

Ashok Kharat Case : तांत्रिक विधीच्या बहाण्याने महिलांचा लैंगिक शोषण करणाऱ्या कॅप्टन अशोक खरात याला पोलिसांनी अटक केल्याने महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात सुरुवातीला ५८ व्हिडिओ समोर आले होते, मात्र विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केलेल्या चौकशीत ही संख्या १०० हून अधिक असल्याचे धक्कादायक सत्य उघड झाले आहे. मोठे राजकीय नेते आणि महिला सेलिब्रिटींसह खरातचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे..एसआयटीच्या बैठकीत पोलिस सूत्रांनी ही माहिती दिलीनाशिकमध्ये सुरू असलेल्या एसआयटीच्या बैठकीत पोलिस सूत्रांनी ही माहिती दिली. आयपीएस तेजस्विनी सातपुते यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडत आहे. कॅप्टन अशोक खरातवर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप आहेत. तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तांत्रिक उपचाराच्या नावाखाली महिलांना फसवून त्यांचा शोषण केल्याचे पुरावे व्हिडिओतून स्पष्ट झाले आहेत. या प्रकरणातील तीन गुन्ह्यांचा वेगाने तपास सुरू असून, एसआयटीने यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही..Ashok Kharat: अन्यथा असे आणखी अशोक खरात उदयास येतील; उत्तर महाराष्ट्रात अनेकांची आयुष्य उद्ध्वस्त, संपत्ती लुटली, तरी सरकार निष्क्रिय!.अनेक महत्त्वाचे पुरावे हाती लागलेखरातच्या घरावर झालेल्या झाडाझडतीत अनेक महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत. यात दोन लॅपटॉप, आठ लाख रुपयांची रोख रक्कम, एक पिस्तुल, जिवंत काडतुसे आणि विविध मालमत्तेची कागदपत्रे समाविष्ट आहेत. शिर्डी प्रकरणातील आरोपी नीरज जाधव यानेच हे सर्व व्हिडिओ तयार केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. एसआयटी पथकात नाशिक शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील १२ वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून प्रकरणाचा खोलवर तपास होत आहे..महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चाया प्रकरणाने महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. तांत्रिक विधीच्या नावाखाली होणारा असा शोषण रोखण्यासाठी कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. खरात याला अटक झाल्यानंतर व्हिडिओ व्हायरल होण्याचे सत्र सुरू झाले आणि त्यामुळे अनेक नामवंत व्यक्तींची नावे चर्चेत आली. एसआयटीने दिलेल्या माहितीनुसार, हे सर्व व्हिडिओ महिलांच्या सहमतीशिवाय किंवा फसवणुकीतून तयार करण्यात आले असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..सध्या पोलिस दलाने या प्रकरणाला प्राधान्य दिले असून, आणखी काही महिलांच्या तक्रारी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक दिग्गज महिलांची नावे देखील यात समोर आली आहेत..Ashok Kharat Case : 'कॅप्टन खरात फाईल्स' मध्ये खळबळजनक खुलासा! सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग ठरले मुख्य पुरावा; एसआयटीकडून नीरज जाधवचा शोध सुरू.