Ashok Kharat case : अशोक खरात प्रकरणातील महिलांचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करताय? तर थांबा, पोलिसांची पहिली कठोर कारवाई

नाशिक : भोंदू बाबा अशोक खरात यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर व्हायरल करण्याच्या गंभीर आरोपाखाली पोलिसांनी प्रथमच गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे अशा प्रकारचे व्हिडिओ पसरवणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा मिळाला आहे. पोलिस प्रशासनाने यापुढेही अशा घटनांमध्ये कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत..अहिल्यानगर पोलिस ठाण्यात कोपरगाव येथील राहुल शिंदे, योगेश आढाव आणि बीड जिल्ह्यातील संदीप गरजे या तीन व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी तत्काळ या तीनही संशयित आरोपींच्या अटकेसाठी स्वतंत्र टीम्स रवाना केल्या आहेत. तपासात उघडकीस आलेल्या माहितीनुसार, हे व्हिडिओ एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पाठवले गेले होते. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील संदीप गरजे यांनी योगेश आढाव यांना हे व्हिडिओ पाठवले आणि त्यानंतर योगेश आढाव यांनी आपल्या मित्र राहुल शिंदे यांना ते पाठवले, असे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी या संपूर्ण साखळीचा शोध घेत आरोपींना ओळखले आहे..पोलिसांच्या नजरेतून सुटणारया प्रकरणी गुन्हा भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) कलम २९४ (२), ३ (५) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६७ (अ) अंतर्गत दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, लैंगिक शोषण प्रकरणातील महिलांचा गोपनीयतेचा भंग करणारे आणि अश्लील सामग्री पसरवणारे कोणीही पोलिसांच्या नजरेतून सुटणार नाही. या तीन आरोपींच्या माध्यमातून व्हिडिओची व्हायरल साखळी सुरू झाल्याचे तपासात समोर आले असल्याने पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली..अतिशय गंभीर गुन्हाअशोक खरात प्रकरणात महिलांवर झालेल्या शोषणाची माहिती आधीच चर्चेत होती. त्याच प्रकरणातील संवेदनशील व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर पसरवणे हा अतिशय गंभीर गुन्हा असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. अशा कृत्यांमुळे पीडित महिलांना मानसिक त्रास होतो आणि समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होते. पोलिस प्रशासनाने यापूर्वीच अशा प्रकारच्या घटनांवर लक्ष केंद्रित केले होते आणि आता पहिली कारवाई करत त्यांनी आपली दृढता दाखवली आहे..सावधगिरीचा संदेशया कारवाईमुळे नागरिकांना सावधगिरीचा संदेश मिळाला आहे. कोणत्याही अश्लील व्हिडिओला शेअर करणे किंवा पाठवणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे, याची जाणीव सर्वांना व्हावी, असे पोलिसांनी आवाहन केले आहे. तपास अजूनही सुरू असून, आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यासाठी पोलिसांची टीम्स सक्रिय आहेत. या प्रकरणात आणखी काही आरोपी असल्यास त्यांचाही शोध घेण्यात येईल, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.