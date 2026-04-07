Nashik SIT Press: रुपाली चाकणकरांची चौकशी का नाही? नाशिकमध्ये एसआयटीची पत्रकार परिषद; तेजस्वी सातपुतेंचं स्पष्ट शब्दांत उत्तर

Ashok Kharat Crime: नाशिकचा भोंदू अशोक खरात प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे दिलेला आहे. एसआटीच्या प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी मंगळवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाची माहिती दिली. शिवाय या प्रकरणात काही विशिष्ट लोकांची चौकशी का होत नाही? असा आरोप सुषमा अंधारेंसह अनेकांनी केला आहे. त्यालाही तेजस्वी सातपुते यांनी कुणाचंही नाव न घेता उत्तर दिलं.तेजस्वी सातपुते म्हणाल्या की, अशोक खरात आरोपी असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास SIT मार्फत करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात एकूण ११ गुन्हे SIT कडे तपासासाठी आहेत. २४ जणांचं तपास पथक असून अशोक खरात विरोधात नाशिक आणि अहिल्यानगरमध्ये मिळून १२ गुन्हे दाखल आहेत. यातील ९ गुन्ह्याचा तपास SIT, २ गुन्हे अहिल्यानगर आणि एका गुन्ह्याचा तपास नाशिक पोलीस करत आहेत..''अशोक खरातने भीती आणि धार्मिकतेच्या नावाखाली महिलांची फसवणूक केली. दैवी शक्ती आणि मारण्याची धमकी देऊन महिलांचे शोषण केलं. यात पीडित महिलांनी पुढे येऊन गुन्हा दाखल केल्याने आम्ही खरातवर कारवाई करू शकलो. पीडितांचे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.''.चौकशीला का बोलावलं नाही?SIT प्रमुख तेजस्वी सातपुते म्हणाल्या, या प्रकरणात याला चौकशीला का बोलावलं नाही, त्याला चौकशीला का बोलावलं नाही.. असं सातत्याने विचारलं जात आहे. मलाही फोन, मेसेज येत आहेत. परंतु दाखल गुन्ह्यात फिर्यादी आणि साक्षीदार जे सांगतात त्याच्या अनुषंगाने तपास होत असतो. पुराव्यांच्या आधारे कोण व्यक्ती सहआरोपी आहे का, त्यानुसार चौकशीला बोलावलं जातं. मुख्य आरोपी सोडून इतर कोणी गुन्ह्यात कारणीभूत ठरलं आहे का? इको सिस्टिम तयार केली आहे का? गुन्ह्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी कोणी मदत केली आहे का? याबाबत तपास करुनच चौकशीला बोलावलं जातं. त्यामुळे याविषयी कोणीही शंका बाळगू नये, कुणाचा दोष असल्यास कारवाई होईल.. अजून तपास सुरु आहे.अशा शब्दांत एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी थेटपणे रुपाली चाकणकर किंवा कुणाचंही नाव घेतलं नाही. मागील काही दिवसांपासून ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे आणि इतर महिला नेत्यांनी रुपाली चाकणकरांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांना चौकशीला बोलावल्याच्या बातम्याही आलेल्या होत्या. मात्र त्यातील तथ्य पुढे आलेलं नव्हतं..पीडितेची बदनामी करणाऱ्यांवर गुन्हा कठोर कारवाईसातपुते म्हणाल्या, पीडित महिलांची ओळख उघड न करणं, सोशल मीडियात त्यांचे व्हिडीओ न पसरवणं आणि मोबाईलमध्येही व्हिडीओ न ठेवणं.. हे आपलं कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि कायद्यान्वये अशा कृतींवर निर्बंध आहेत. पीडितेची ओळख उघड करणारे लोक शिक्षेस पात्र आहेत. शिवाय अशी सामग्री रोखणं ही राज्याची जबाबदारी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं आहे.तेजस्वी सातपुते यांनी याबाबत कारवाई झाल्याचं सांगितलं. त्या म्हणाल्या, एसआटीमध्ये ४ लोक सायबर टीमचे आहेत. त्यांनी आतापर्यंत ४ हजार ६५० लिंक्स डिलिट केलेल्या आहेत. तर ४५१ सोशल मीडियात अकाऊंट्स कायमचे बंद केलेल आहेत. या प्रकरणात २ गुन्हे दाखल झालेले असून ६ आरोपींना अटकदेखील झालेली आहे.