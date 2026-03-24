Ashok Kharat Files: ''ते व्हिडीओ ५ मार्चला माझ्याकडे आले.. मी पडद्यामागे काम करत होते'', अशोक खरात प्रकरणात तृप्ती देसाईंनी सांगितली इनसाईड स्टोरी

1. नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणात तृप्ती देसाईंवर सेटलमेंट आणि ब्लॅकमेलिंगचे आरोप झाले होते. 2. तृप्ती देसाईंनी मिरगावच्या शिवनिका संस्थानला भेट देऊन माध्यमांशी संवाद साधला.3. त्यांनी सांगितले की, ५ मार्चला त्यांच्याकडे व्हिडीओ आले होते आणि त्यांनी गुप्तपणे काम केले. 4. खरातला अटक व्हावी आणि तो परदेशात पळून जाऊ नये यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. 5. तृप्ती देसाईंनी आरोपांना उत्तर देत सत्यता स्पष्ट केली..Nashik CCTV Footage: नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणात तृप्ती देसाई यांच्यावर सेटलमेंटचे आणि ब्लॅकमेलिंगचे आरोप करण्यात आलेले होते. त्याला देसाईंनी उत्तर दिलं आहे. मंगळवारी तृप्ती देसाई यांनी मिरगावच्या शिवनिका संस्थानला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आरोपांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे..भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृत्पी देसाई म्हणाल्या की, माझी काम करण्याची पद्धत रस्त्यावर उतरुन आवाज उठवण्याची आहे.. परंतु यावेळी मी गुप्तपणे काम केलं. अशोक खरातला बेड्या पडल्या पाहिजेत, तो परदेशात पळून गेला नाही पाहिजे, यासाठी आम्ही काम करत होतो. एक टीम म्हणून मी यात सहभागी होते..सेटलमेंट आणि ब्लॅकमेलिंग केल्याच्या आरोपावर बोलताना तृप्ती देसाई म्हणाल्या, ५ मार्चला माझ्याकडे व्हिडीओ आले होते.. संबंधित पोलिस आणि शासकीय यंत्रणेकडे आम्ही गेलो. आज खरातला रडायला लागलं, हा त्याचा रिझल्ट आहे.. नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला म्हणायला लागलं, त्यासाठी तृप्ती देसाईने पडद्यामागे काम केलं आहे..''ज्या पोलिसांपर्यंत मी हे प्रकरण पोहोचवलं त्यांना सगळी सत्यता माहिती आहे..मुख्यमंत्र्यांनाही यातलं सगळं माहिती आहे. त्यामुळे ज्यांचं पद काढून घेतलं आहे किंवा ज्यांना ते पद हवं आहे.. त्या लोकांनी माझ्यावर आरोप करु नयेत.'' असा चिमटा तृप्ती देसाई यांनी काढला..तृप्ती देसाई यांना सगळं माहिती असूनही त्यांनी हे प्रकरण दाबून ठेवलं असा आरोप काही महिला नेत्यांनी केला होता. त्याला तृप्ती देसाई यांनी उत्तर दिलं आहे. खरात प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. ज्या महिलांवर तो अत्याचार करायचा त्यांना पुन्हा श्रीमंत व्यक्तींसोबत संबंध ठेवायला भाग पाडायचा, अशीही माहिती पुढे येतेय.