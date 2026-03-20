Nashik Farmhouse Raid : सिन्नरमध्ये खळबळ! खरातच्या आलिशान बंगल्यात वापरलेली काडतुसे आढळली; गोळीबार नेमका कुठे झाला?

सिन्नर: लैंगिक शोषण प्रकरणी अटक झालेल्या भोंदू अशोक खरात याच्या मिरगाव येथील फार्महाउसवर नाशिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी बुधवारी (ता. १८) रात्री उशिरा छापा टाकला. यात महत्त्वाची, संशयास्पद कागदपत्रे मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. .ईशान्येश्वर मंदिराच्या परिसरातच खरातचा अलिशान बंगला आहे. बंगल्यातून पिस्तुलासह १५ हून अधिक जिवंत काडतुसे, तर काही वापरलेली काडतुसे सापडली आहेत. काडतुसे कोठे वापरली, हे अजून स्पष्ट झालेली नाही. घरातून काही रक्कम व मालमत्तेबाबत महत्त्वाची कागदपत्रेही हाती लागली आहेत. त्यामुळे खरातची मालमत्ता नेमकी कुठे कुठे आहे, हेही आणखी उजेडात येणार आहे. .मंदिरालगतच्या कार्यालयावर पोलिसांनी छापा टाकून कागदपत्रे जप्त केली आहेत. ईशान्येश्वर ट्रस्टचाही व्यवहार त्यामुळे उजेडात येणार आहे. खरात याचा बड्या राजकीय मंडळीत वावर असल्याने देणग्या कोणी दिल्या, याचीही माहितीही कागदपत्रांवरून उजेडात येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या छाप्याबाबत स्थानिक पोलिस अनभिज्ञ आहेत.