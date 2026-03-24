Ashok Kharat Files: अशोक खरातने पाच नरबळी दिल्याचा संशय; सरकारी वकील थेटच बोलले, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Nashik Crime: भविष्य सांगण्याच्या नावाखाली महिलांचा लैंगिक छळ करणाऱ्या अशोक खरात याला एसआयटीने कोर्टासमोर हजर केलं होतं. या प्रकरणात आणखी गंभीर घटना घडल्याचा तपास यंत्रणेला संशय असल्याने त्याच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. कोर्टाने खरातला २९ मार्चपर्यंत पीसीआर दिला आहे..अशोक खरातने नरबळी दिल्याचा संशय एसआयटीला आहे. त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या पिस्टलने पाच नरबळी दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे त्याच्या पोलिस कोठडीची मागणी एसआयटीने केली होती. आरोपी ६७ वर्षांचा असून त्याने ३० वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार घडल्याचं कोर्टाला सांगण्यात आलं.मागे दिलेल्या पीसीआरमुळे त्याच्या अघोरी कृत्याबद्दल माहिती समोर आली होती. त्यामुळे आता नरबळी, साप, वाघाचं कातडं आणि त्याच्याकडे कस्तुरी सापडल्याने हरणाची शिकार केल्याचा संशय आहे.. म्हणूनच त्याला आणखी पोलिस कोठडीची मागणी सरकारी पक्षाने कोर्टाकडे केली होती..खरातकडे पिस्टला परवानासरकारी वकील म्हणून सरकारी पक्षाची बाजू शैलेंद्र बागडे यांनी मांडली. तर अॅड. सचिन भाटे हे आरोपीचे वकील आहेत. एसआयटीचा सगळा तपास झालेला असताना मग कस्टडी कशाला पाहिजे, असा सवाल अॅड. भाटे यांनी उपस्थित केला. सदरील व्हिडीओ मीडियामध्ये आणि सोशल मीडियात गेलेल आहेत.. लॅपटॉप आणि डीव्हीआरचा उल्लेख होतो पण पेन ड्राईव्हचा उल्लेख का होत नाही? असा सवाल आरोपीचे वकील भाटे यांनी उपस्थित केला. शिवाय अशोक खरातकडे पिस्टलचा परवाना होता, अशीही माहिती त्यांनी कोर्टाला दिली..कोर्टात सरकारी पक्षाने नेमकं काय म्हटलं?खरातने खडे कुठून आणले? जे मिश्रित पाणी द्यायचा ते तो कुठून आणायचा? 21 जिवंत काडतुसे सापडले आणि 5 वापरलेले जिवंत काडतुसे सापडले आहेत खरात कस्तुरी वापरत होता, त्याने हरणाची शिकार करून कस्तुरी आणली का, त्याचा तपास करायचा आहे खरात हा वाघ, साप दाखवायचा ते जिवंत होते की नकली, त्याचा तपास करायचा आहे पीडित महिलांची संख्या वाढत आहे त्यानुसार पोलीस कस्टडी हवी आहे अघोरी कृत्याचा कायदा असतांना तो ते कृत्य करत होता घराच्या झडाझडतीत राजमुद्रा मिळालेली आहे पिस्टलच्या माध्यमातून 5 नरबळी दिल्याचा संशय आहे मालमत्ता कागदपत्रे मिळालेले आहेत.. अनेकांना त्याने फसविले आहे, त्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत.दरम्यान, अशोक खरातला कोर्टाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावणी आहे. २९ मार्च रोजी पुन्हा त्याला कोर्टासमोर हजर केलं जाणार आहे. पोलिस तपासामध्ये आणखी कोणते मुद्दे पुढे येतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.