Ashok Kharat : मुलगा व्हावा म्हणून 7 महिन्याच्या गर्भवतीवर विधीच्या नावावर अत्याचार, पीडितेचा पतीच खरातकडे कामाला; त्यानेच छुपा कॅमेरा लावला अन….

नाशिक: आपल्याच कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्याच्या सात महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीला पुत्रप्राप्तीसाठी पूजाविधीच्या नावाखाली तिच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणासह एका महिलेला तिच्या मुलासह जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या वासनांध 'कॅप्टन' अशोक खरातविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. .विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) ताब्यात असलेल्या खरातचा शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने चौकशीकामी रविवारी (ता. २२) रात्री ताबा घेत त्याच्याभोवती फास आवळला आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या या कामगिरीचे कौतुक होत आहे..वासनांध 'कॅप्टन' अशोककुमार एकनाथ खरात (वय ६७, रा. तृप्तबाला बंगला, कर्मयोगीनगर, गोविंदनगर) याच्याविरोधात २८ वर्षीय पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, अत्याचारासह महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी कलमान्वये सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यात त्यास अटक करण्यात आली असून, 'एसआयटी'कडून त्याची चौकशीही सुरू आहे. 'कॅप्टन'च्या अत्याचाराचे १०० पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. त्यामुळे त्याच्याविरोधात पीडितांच्या तक्रारी वाढण्याची शक्यता होती..पुत्रप्राप्तीसाठी नेले पत्नीलात्यानुसार दुसरा गुन्हा सरकारवाडा पोलिसांत दाखल झाला आहे. पीडित व्यक्तीच्या फिर्यादीनुसार, तो 'कॅप्टन' खरातच्याच कार्यालयात नोकरीला होता. त्याची ३० वर्षीय पत्नी सात महिन्यांची गर्भवती होती. तिची प्रसूती सुरक्षित व पुत्रप्राप्ती व्हावी, यासाठी तो पत्नीला घेऊन आला. त्या वेळी 'कॅप्टन'ने त्यास कार्यालयाबाहेर पाठविले. पूजाविधीच्या नावाखाली त्याने कार्यालयातील दिवे बंद केले आणि सात महिन्यांच्या गर्भवतीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केला; परंतु गर्भवतीने तीव्र विरोध केला. हा प्रकार पतीला सांगितल्यावर त्याच्या पायाखालची वाळू सरकली..अन् केला पर्दाफाशगर्भवती पत्नीवरच खरातने अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याने पतीने 'कॅप्टन'च्या कार्यालयात त्याच्या नकळत छुपा सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविला. त्यामुळे त्या कार्यालयात 'कॅप्टन' खरातकडून महिलांचे होणारे लैंगिक शोषण त्यात कैद झाले. ते सारे पुरावे त्याने संकलित केले. हे खरातला समजल्यावर त्याने तक्रारादारास कामावरून काढून टाकले आणि व्हिडिओ न दिल्यास पत्नी व बाळासह कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. वावी, शिर्डी पोलिसांत खोटे गुन्हे दाखल केल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. कार्यालयातील व्हिडिओ असलेला पेनड्राइव्ह तक्रारदाराने पोलिसांना दिला.