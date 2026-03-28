Ashok Kharat: विवाहित महिलेचा पतीसोबत वाद, सल्ला घेण्यासाठी खरातकडे गेली असता... ; अशोक खरातवर रात्री उशिरा गंभीर गुन्हा दाखल

नाशिक - विवाहित महिलेचा पतीशी झालेल्या वादावर सल्ला मागण्यासाठी अशोक खरात यांच्याकडे गेल्यावर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नेवासा येथील एका व्यावसायिकाला व्यवसाय वाढीसाठी वेगवेगळ्या अंगठ्या लाखो रुपयांना विकून फसवणूक केल्याच्या आरोपाखालीही खरात यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात या दोन्ही गंभीर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली..पहिला गुन्हा लैंगिक शोषणाचापोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिला गुन्हा लैंगिक शोषणाचा आहे. एका विवाहित महिलेने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, तिचा पतीशी वाद सुरू असल्याने तिने खरात यांच्याकडे सल्ल्यासाठी संपर्क साधला. मात्र तेथे गेल्यावर खरात यांनी तिला धमकी दिली. "मी महादेवाचा अवतार आहे. माझ्यासोबत शरीरसंबंध ठेवल्यास तुझ्या सर्व संकटांचे निराकरण होईल. अन्यथा तुझ्या नवऱ्याचा आणि मुलांचा मृत्यू ओढवेल," अशी भीती दाखवून त्यांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला, असा आरोप महिलेने केला आहे..दुसरा गुन्हा फसवणुकीचादुसरा गुन्हा फसवणुकीचा आहे. नेवासा येथील एक व्यावसायिक खरात यांच्याकडे व्यवसायिक प्रगतीसाठी सल्ला घेण्यासाठी गेला होता. खरात यांनी त्याला विविध प्रकारच्या अंगठ्या विकल्या आणि त्यासाठी लाखो रुपये घेतले. मात्र आश्वासनाप्रमाणे कोणतेही फायदे झाले नाहीत, उलट फसवणूक झाल्याचे व्यावसायिकाने सांगितले. या दोन्ही प्रकरणांची स्वतंत्र नोंद सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात झाली आहे..Ashok Kharat: ५ मिनिटांत भविष्य सांगायचा 'खेळ' उघड! भोंदू अशोक खरातची धक्कादायक मोडस ऑप्रेंडी समोर, स्वतंत्र दोन टीमचा वापर.आतापर्यंत एकूण दहा गुन्हे दाखलया नव्या दोन गुन्ह्यांसह अशोक खरात यांच्यावर आतापर्यंत एकूण दहा गुन्हे दाखल झाले आहेत. यात दोन आर्थिक फसवणुकीचे तर आठ लैंगिक शोषणाचे आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात लैंगिक शोषणाच्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये एकच पद्धत वापरल्याचे समोर आले आहे. पीडितांना महादेवाचा अवतार असल्याचे सांगून त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी दूर करण्याचे आमिष दाखवणे आणि नकार दिल्यास कुटुंबीयांचा मृत्यू होईल, अशी धमकी देणे हा त्यांचा वारंवार वापरलेला मोडस ऑपरेंडी असल्याचे दिसते..या प्रकरणांमुळे नाशिक परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस या दोन्ही गुन्ह्यांचा सखोल तपास करत आहेत. पीडित महिलेची तक्रार गांभीर्याने घेतली असून, पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. व्यावसायिकाच्या फसवणुकीतही आर्थिक व्यवहाराची कागदपत्रे तपासली जात आहेत..फसवणुकीचे आरोपखरात यांच्यावर लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीचे आरोप पूर्वीपासून असल्याने या नव्या तक्रारींमुळे त्यांच्या विरोधातील कारवाई अधिक वेगवान होण्याची शक्यता आहे. या घटनांमुळे सामाजिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. खरात यांच्यावरील दहा गुन्ह्यांपैकी आठ लैंगिक शोषणाशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे..Ashok Kharat Files: ''रुपाली चाकणकरच पीडितांना खरातकडे पाठवायच्या'', महिला नेत्याचे गंभीर आरोप, केली अटकेची मागणी.