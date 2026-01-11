Ashok Sonawane : पुस्तकी ज्ञानापलीकडची शाळा! अशोक सोनवणे गुरुजींनी घडविले ३००० हून अधिक बालकलाकार

मुलांना विविध कलांची ओळख आणि त्यात आवड निर्माण होण्यासाठी, कलागुणांचा विकास करण्यासाठी, भविष्यातील कला क्षेत्रातील व्यावसायिक संधींसाठी तयार करण्यासाठी शालेय स्तरापासूनच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हाच प्रयत्न शिरपूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील अशोक सोनवणे या शिक्षकाने केला. त्यांच्या समर्पित प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांना कलेचा समृद्ध अनुभव मिळत आहे..मूळचे वावडे (ता. अमळनेर जि.जळगाव) येथील अशोक शालिग्राम सोनवणे हे २२ वर्षापासून प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी वाशीम आणि धुळे जिल्हा परिषदेत अध्यापनाचा अनुभव घेतला असून, सध्या ते २०१५ पासून शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी भागातील जि.प. प्राथमिक शाळा, टेंभेपाडा येथे आहेत. त्यांची खरी ओळख आहे ती संगीत आणि शिल्पकलेतील विशेष प्राविण्यामुळे. त्यांनी संगीत विशारद, फाउंडेशन, शिल्पकला असे शिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. .कलेची आवड असल्याने केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता विद्यार्थ्यांना संगीत, चित्रकला, हस्तकला आणि शिल्पकला या बहुविध कला शिक्षणाद्वारे त्यांच्या कलाकौशल्याचा विकास करणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शिल्पकलेच्या माध्यमातून ते विद्यार्थ्यांना मातीकाम, पेपरमेशी, भंगारातील वस्तू आणि नैसर्गिक कडूभोपळ्यापासून आकर्षक खेळणी व कलाकृती बनवण्याचे प्रशिक्षण देतात, तसेच दिवाळीत दगड-मातीपासून गड-किल्ले बनवण्याचा विशेष उपक्रम राबवतात. याव्यतिरिक्त, त्यांनी २० हून अधिक शाळांमधील सुमारे ३००० विद्यार्थ्यांना मोफत पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती बनवण्याची कार्यशाळा घेतली आहे. .त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्यामुळे त्यांची मे २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय ऑनलाइन हस्तकला कार्यशाळेसाठी मार्गदर्शक म्हणून निवड झाली होती. या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्रातील सुमारे २४०० विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच, त्यांनी भारतीय खेळणी महोत्सव २०२१ मध्येही सहभाग घेतला होता. शालेय शिक्षणामध्ये कला शिक्षणाला अनन्यसाधारण स्थान आहे. हा विषय विद्यार्थ्यांसाठी खरा आनंददायी आणि तणावमुक्त करणारा आहे. इतर विषयांपेक्षा विद्यार्थी कला शिक्षणात सर्वाधिक आनंद घेतात. .कलेची मैत्री चिरकाल टिकणारी असते. विद्यार्थी एकदा कलाप्रेमी बनले, की ते स्वतःचे रंजन तर करतातच, पण इतरांचे मनोरंजनही करू शकतात. भविष्यात, हेच विद्यार्थी आपली आवड आणि आनंदातून व्यावसायिक संधी सहजपणे शोधू शकतात, जिथे त्यांचा व्यवसाय हाच त्यांचा जीवनाचा उद्देश बनेल, असे अशोक सोनवणे यांचे मत आहे..Marathi Literature Books 2026 : वाचकांसाठी मेजवानी! अध्यात्मापासून भयकथांपर्यंत; 'या' ५ नवीन मराठी पुस्तकांची ओळख.स्वानंददायी शिल्पकला..उपजत कलाकौशल्यातून पुढे जात शिल्पकलेतील शिक्षण घेऊन नामांकित वास्तुशिल्पांच्या प्रमाणबद्ध प्रतिकृती बनविल्या. यामध्ये लाल किल्ला, इंडिया गेट, गेट वे ऑफ इंडिया, ताजमहल, कुतुबमिनार, सांची स्तूप अशा अनेक वास्तुशिल्पांच्या प्रतिकृतींचा समावेश आहे. व्यक्ती शिल्पांमध्ये थोर महापुरुषांसह परिसरातील व्यक्तींच्या आणि घरातील कुटुंबीयांचे स्वानंदासाठी तयार केलेल्या शिल्पाकृती देखण्या आणि बोलक्या आहेत. यामागेदेखील बालपणी शाळेत लाभलेल्या कलाशिक्षकांमुळे कला शिक्षणाची पायाभरणी झाली आणि कला शिक्षणाप्रति रुची वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.