नाशिक

अष्टाने येथे दोन खून

अष्टाने येथे दोन खून
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अष्टाने येथे पत्नी, मुलाचा खून --- दारूच्या नशेत एकाचे कृत्य; स्वतःच्या डोक्यात मारला दगड सकाळ वृत्तसेवा साक्री, ता. २५ : अष्टाने ता. साक्री येथे रविवारी (ता. २५) दुपारी तीन ते साडेतीनच्या सुमारास नागेश ठाकरे (वय ३३) याने त्याची पत्नी बाईचीबाई ठाकरे (२८) व मुलगा रोहित (३) यांचा दगडाने ठेचून खून केल्याची घटना घडली. ऊसतोडीसाठी जाण्याच्या पूर्वी साक्री येथील आठवडे बाजारातून खरेदी करून घरी जात असताना, रस्त्यात पती-पत्नीमध्ये भांडण झाले व त्याचे पर्यावसन खुनात झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दारूच्या नशेत नागेश ठाकरे याने पत्नीशी वाद घालत तिच्या डोक्यात दगड घालून तिला ठार केले व त्यानंतर तीनवर्षीय मुलगा रोहित यासही त्याने दगडाने ठेचले. भांडणाचा राग व झालेल्या कृत्याचा पश्चाताप या संमिश्र भावनेने त्याने स्वतःच्या डोक्यावरही दगडाचा घाव घालून स्वतःला संपविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो जखमी झाल्याने व पोलिस घटनास्थळी पोहोचल्याने जखमीस धुळे येथे पाठविण्यात आल्याचे कळते. भांडण सोडविण्यासाठी गेलेल्या इतरांवरही त्याने दगडाने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर येत आहे. मुलगा व पत्नीचा खून केल्यानंतर त्यांच्या मृतदेहाशेजारीच संशयित नागेश ठाकरे हा दारूच्या नशेत पडलेला आढळला. घटनाक्रम व त्यामागील कारण याबाबत साक्रीचे प्रभारी पोलिस अधिकारी तथा परिविक्षाधिन पोलिस उपविभागीय अधिकारी ओंकार गवळी तपास करीत आहेत.

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