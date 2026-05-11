Malegaon Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार; तरुणाच्या वडिलांकडूनही विनयभंग, पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

मालेगाव - येथील ३५ वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या समीर सईद अहमद (रा. शहाबादनगर, मालेगाव) याच्याविरुद्ध आयशानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच, समीरचे वडील सईद लल्लू हाजी (रा. हजारखोली) यांच्याविरुद्धही विनयभंग व मारहाणीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समीर अहमद याने पीडित तरुणीला विश्वासात घेऊन लग्नाचे आश्वासन दिले होते. १४ ऑगस्ट २०१४ पासून त्याने वेळोवेळी पीडितेच्या घरी तसेच २३ ते २५ मार्च २०२६ दरम्यान गोवा येथील एका हॉटेलमध्ये तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. शारीरिक संबंध ठेवून फसवणूक केल्याप्रकरणी शनिवारी (ता. ९) रात्री उशिरा तक्रार दाखल करण्यात आली..दरम्यान, ६ मेस रात्री साडेअकराच्या सुमारास पीडितेच्या घरी समीरचे वडील सईद लल्लू हाजी यांनीही गैरवर्तन केल्याची तक्रार आहे. मुलगा समीर आणि पीडिता एकत्र दिसल्याने संतापलेल्या सईद यांनी समीरला मारहाण केली. तसेच पीडितेचा हात धरून पिरगळला, पोटात लाथ मारून तिचा विनयभंग केला. पीडितेच्या आईलाही ढकलून देत मारहाण केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.समीर आणि पीडिता यांच्यात प्रेमसंबंध असून, समीर तिच्याशी विवाह करणार असल्याने यापूर्वी तक्रार करण्यात आली नव्हती.