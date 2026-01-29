नाशिक

Ajit Pawar : नाशिकवर दादांची माया! ऐतिहासिक विजयानंतर जिल्ह्याला मिळाली तीन महत्त्वाची मंत्रिपदे

NCP’s Historic Clean Sweep in Nashik Assembly Elections : नाशिक जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांचे अभिनंदन करत जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे प्रतिनिधित्व दिले.
नाशिक: विधानसभा निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऐतिहासिक कामगिरी करत सातही जागांवर विजय मिळविला. या घवघवीत यशानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांचे “शाब्बास पठ्ठ्यांनो” असे शब्दांत कौतुक केले. जिल्हावासीयांनी दिलेल्या विश्वासाला सन्मान देत पवार यांनी नाशिक जिल्ह्याला राज्य मंत्रिमंडळात तब्बल तीन मंत्रिपदे बहाल केली.

