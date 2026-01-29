Ajit Pawar : नाशिकवर दादांची माया! ऐतिहासिक विजयानंतर जिल्ह्याला मिळाली तीन महत्त्वाची मंत्रिपदे

नाशिक: विधानसभा निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऐतिहासिक कामगिरी करत सातही जागांवर विजय मिळविला. या घवघवीत यशानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांचे “शाब्बास पठ्ठ्यांनो” असे शब्दांत कौतुक केले. जिल्हावासीयांनी दिलेल्या विश्वासाला सन्मान देत पवार यांनी नाशिक जिल्ह्याला राज्य मंत्रिमंडळात तब्बल तीन मंत्रिपदे बहाल केली..ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीने एकत्रितपणे निवडणूक लढविली. या निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक-दोन नव्हे तर सातही जागांवर निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले..पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ येवला मतदारसंघातून, तर नरहरी झिरवाळ दिंडोरीतून विजयी झाले. सिन्नरमधून ॲड. माणिकराव कोकाटे, निफाडमधून दिलीप बनकर, कळवणमधून नितीन पवार, देवळालीतून सरोज अहिरे आणि इगतपुरीतून हिरामण खोसकर विधानसभेत दाखल झाले..राज्यात नाशिक हा एकमेव जिल्हा ठरला, जिथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्या सात जागा लढविल्या, त्या सातही जिंकल्या. त्यामुळे पक्षाचा जिल्ह्यातील स्ट्राईक रेट शंभर टक्के राहिला. या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातही आमदारांचे खास अभिनंदन करत “शाब्बास पठ्ठ्यांनो” अशी प्रशंसा केली होती..विधानसभा निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून अजित पवार यांचे राजकीय बळ अधिक मजबूत केले. या प्रेमाची परतफेड करत पवार यांनी राज्य मंत्रिमंडळात नाशिक जिल्ह्याला तीन महत्त्वाची खाती दिली. ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे अन्न व औषध प्रशासन विभाग, तर सर्वाधिक संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या कृषी विभागाची जबाबदारी ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे सोपविण्यात आली. या निर्णयाचे जिल्ह्यात सर्वत्र स्वागत झाले..Ajit Pawar : आधुनिक पिंपरी-चिंचवडचे शिल्पकार; उद्योगनगरीच्या सुनियोजित विकासात मोलाचे योगदान.निधी वाटपात समान न्यायनाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचा प्रश्न गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असला, तरी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी पालकाप्रमाणे जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष दिले. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी चालू वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून पहिल्या टप्प्यात २७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. हा निधी वितरित करताना जिल्ह्यातील पंधराही विधानसभा मतदारसंघांना समान न्याय मिळेल, असे स्पष्ट निर्देश पवार यांनी प्रशासनाला दिले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यावासीयांना अजित पवार यांची दूरदृष्टी, प्रशासकीय जाण आणि नेतृत्वगुण प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.