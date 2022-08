Crime update : एकतर्फी प्रेमातून युवतीवर कोयत्याने हल्ला; घटना CCTV मध्ये कैद

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : पाथर्डी गावाजवळ असलेल्या जाधव पेट्रोलियम या पंपावर काम करणाऱ्या जुबेदा खान या युवतीवर एकतर्फी प्रेमातून प्रमोद गोसावी या माथेफिरुणे कोयत्याने केलेल्या हल्ल्यात ही युवती गंभीर जखमी झाली असून तिला शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी भरती करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे गेल्या आठ महिन्यांपासून हा युवक या युवतीला त्रास देत होता. युवतीच्या सांगण्यानुसार नुकताच तो दीड वर्षानंतर जेल मधून सुटून आला होता.