Nashik Crime : नाशिक पोलिसांची 'मोस्ट वॉन्टेड'वर झडप! खुनाच्या प्रयत्नातील फरार आरोपी अखेर जेरबंद

नाशिक: शहरातील खुनाच्या प्रयत्न गुन्ह्यातील पाहिजे असलेल्या संशयितास गुन्हेशाखा युनिट-२ च्या पथकाने अटक केली. उत्सव काळात फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत अंतर्गत कारवाई करण्यात आली..उपनगर पोलिस ठाणे हद्दीत ९ जुलै २०२५ रोजी वडनेर दुमाला येथून पाथर्डी गावाकडे जात असताना तक्रारदार यांच्या मुलास संशयित समर्थ घोरपडे आणि त्याच्या साथीदारांनी बालाजी स्वीटसमोर अडवून मारहाण केली होती. फायटर आणि धारदार हत्याराने जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने हल्ला करून गंभीर जखमी केले होते. उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनेनंतर संशयित घोरपडे फरार झाला होता..दरम्यान, गुन्हेशाखा युनिट-२ चे पोलिस हवालदार मनोहर शिंदे, अंमलदार तेजस मते यांना गुप्त माहिती मिळाली की संशयित समर्थ तलाठी कार्यालय, वडनेर दुमाला परिसरात फिरत आहे. माहिती प्रभारी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक हेमंत तोडकर यांना देण्यात आली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक डॉ. समाधान हिरे, हवालदार मनोहर शिंदे, नंदकुमार नांदुर्डीकर, चंद्रकांत गवळी, तेजस मते, महेश खांडबहाले व सुनील खैरनार यांच्या पथकाने सापळा रचला. तलाठी कार्यालय परिसरातून समर्थ अरुण घोरपडे (वय २०, रा. वडनेर दुमाला, नाशिक) यास शिताफीने ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..