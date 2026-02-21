नाशिक

Nashik Crime : नाशिक पोलिसांची 'मोस्ट वॉन्टेड'वर झडप! खुनाच्या प्रयत्नातील फरार आरोपी अखेर जेरबंद

Wanted Accused Arrested in Attempt to Murder Case : संशयितास गुन्हेशाखा युनिट-२ च्या पथकाने अटक केली. उत्सव काळात फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहरातील खुनाच्या प्रयत्न गुन्ह्यातील पाहिजे असलेल्या संशयितास गुन्हेशाखा युनिट-२ च्या पथकाने अटक केली. उत्सव काळात फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
murder
maharashtra
Crime News
murder case

Related Stories

No stories found.