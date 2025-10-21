नाशिक

Nashik Crime : औरा बार गोळीबार प्रकरणातील 'पीएल ग्रुप'चा गुंड मीरा-भाईंदरमध्ये जेरबंद; पहाटे गाढ झोपेत आवळल्या मुसक्या

Londe Gang Member Arrested in Aura Bar Firing Case : त्र्यंबकेश्‍वर रोडवरील औरा बारमध्ये गोळीबार केल्याप्रकरणी फरार असलेल्या निखिलकुमार मधुकर निकुंभ या सराईत गुन्हेगाराला नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या अंबड पथकाने मीरा-भाईंदरमधून अटक केली.
नाशिक: त्र्यंबकेश्‍वर रोडवरील आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमध्ये झालेल्या गोळीबार प्रकरणात पीएल ग्रुपच्या लोंढे टोळीतील आणखी एकाला जेरबंद करण्यात आले आहे. घटनेनंतर फरारी झालेल्या या सराईत गुन्हेगाराच्या मीरा-भाईंदरमध्ये पहाटे गाढ झोपेत असताना मुसक्या आवळल्या. शहर गुन्हे शाखेच्या अंबड गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली. निखिलकुमार मधुकर निकुंभ (वय ४१, रा. डीजीपीनगर-३, खुटवडनगर, नाशिक) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे.

