Nashik Crime : औरा बार गोळीबार प्रकरणातील 'पीएल ग्रुप'चा गुंड मीरा-भाईंदरमध्ये जेरबंद; पहाटे गाढ झोपेत आवळल्या मुसक्या

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर रोडवरील आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमध्ये झालेल्या गोळीबार प्रकरणात पीएल ग्रुपच्या लोंढे टोळीतील आणखी एकाला जेरबंद करण्यात आले आहे. घटनेनंतर फरारी झालेल्या या सराईत गुन्हेगाराच्या मीरा-भाईंदरमध्ये पहाटे गाढ झोपेत असताना मुसक्या आवळल्या. शहर गुन्हे शाखेच्या अंबड गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली. निखिलकुमार मधुकर निकुंभ (वय ४१, रा. डीजीपीनगर-३, खुटवडनगर, नाशिक) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे..त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमध्ये ५ आॅक्टोबरला मध्यरात्रीच्या सुमारास पीएल ग्रुपचा सराईत गुन्हेगार भूषण लोंढेसह त्याच्या साथीदारांनी राडा घालत एका युवकावर गोळी झाडली होती. या प्रकरणी सातपूर पोलिसांत प्राणघातक हल्ल्यासह खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याच गुन्ह्याचा शहर गुन्हे शाखेचे अंबडचे पथक समांतर तपास करीत असताना, अंमलदार भगवान जाधव, भूषण सोनवणे यांना निखिलकुमार निकुंभ हा मीरा-भाईंदर परिसरात लपून असल्याची माहिती मिळाली होती. .त्यानुसार, पथकाचे वरिष्ठ निरीक्षक जग्वेंद्रसिग राजपूत यांच्या सूचनेप्रमाणे उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील यांच्या पथकाने रविवारी (ता. १९) मीरा-भाईंदर गाठले. निकुंभ हा मीरा रोडवरील केनवूड टॉवर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीतील एका फ्लॅटमध्ये लपून बसला होता. पथकाने रविवारी पहाटेच्या सुमारास सापळा रचला. संशयित निकुंभ गाढ झोपेत असतानाच पोलिसांनी त्याच्या मुसक्या आवळल्या. त्यास शहर गुन्हे शाखेत आणून कसून चौकशी करण्यात आली. त्याला न्यायालयात घेऊन जाताना त्याने 'नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला' अशा स्वत:हून घोषणा दिल्या. त्यानंतर त्यास चौकशीसाठी सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..ही कामगिरी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, उपायुक्त किशोर काळे, गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त संदीप मिटके, अंबड गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक जग्वेंद्रसिग राजपूत यांच्या सूचनाप्रमाणे उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील, दिलीप सगळे, सुहास क्षीरसागर, प्रकाश बोडके, योगेश चव्हाण, भूषण सोनवणे, भगवान जाधव, चारुदत्त निकम, सविता कदम यांच्या पथकाने बजावली..Jalna Crime: परतूरात फटाके बाजारात तलवारीने हल्ला; दोन गंभीर जखमी,दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.भूषण, प्रिन्स अद्याप सापडेनाआतापर्यंत पोलिसांनी राजाश्रय मोडीत काढत माजी नगरसेवक व रिपाइंचा उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे याच्यासह दहा जणांना अटक केली आहे. निकुंभ याच्यासह भूषण लोंढे, प्रिन्स सिंग हे सराईत गुन्हेगार पसार झाले होते. भूषण लोंढे, प्रिन्स अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत.