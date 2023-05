Nashik: उताऱ्यातील कैऱ्यांचा घेतला चवीने आस्वाद! महाराष्ट्र अंनिसकडून अंधश्रद्धा विरोधात असेही प्रबोधन

By

Nashik : कुटुंबावरील विघ्न दूर व्हावे किंवा इतरांवर ते विघ्न यावे या किंवा तत्सम हेतूने सात कैऱ्या अन् सात दगडांची रस्त्याच्या कडेला उतारा मांडून अंधश्रद्धा पसरविणाऱ्या अज्ञातांचा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी डाव उधळला.

तसेच उतारा म्हणून ठेवलेल्या कैऱ्यांचा अंनिसच्या पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन आस्वाद घेत, कैऱ्या उताऱ्यासाठी नव्हे तर खाण्यासाठी असतात, असा संदेश दिला. (Awareness against superstition from Maharashtra andhashraddha nirmulan samiti by eating raw mangoes Nashik news)

सातपूर, सोमेश्वर कॉलनी परिसरात चारचाकी पार्क केल्या जात असलेल्या रस्त्याच्या कडेला अज्ञातांनी पानांवर सात कैऱ्या अन् दगड ठेवून त्यावर हळद- कुंकू टाकले होते. तसेच तिथे नैवेद्यही ठेवण्यात आला होता.

मंगळवारी (ता. १६) रात्री हा प्रकार उघडकीस आल्यावर परिसरातील नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली, घबराट झाली. चारचाकी पार्किंगच्या जागेवर अशाप्रकारे कोणी पूजा केली असावी, यामागचा हेतू करणीचा तर हा प्रकार नसावा ना अशा अनेक चर्चा रंगल्या.

काहींनी तर हा ‘ब्लॅक मॅजिक’ चा प्रकार असावा, असाही संशय व्यक्त केला. भितीपोटी अनेक नागरिकांनी या ठिकाणी वाहने पार्किंग करणेही टाळले. या सर्व प्रकाराचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे, प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव, महेंद्र दातरंगे, कोमल वर्दे, यशदा चांदगुडे यांनी वेळीच घटनास्थळी धाव घेतली.

अंनिसच्या पदाधिकाऱ्यांनी परिसरातील नागरिकांना बोलावून त्यांचे प्रबोधन केले. अशा प्रकारच्या उताऱ्यामुळे समाजात अंधश्रद्धा पसरत असून, यातून काहीही साध्य होत नसल्याची बाब अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी नागरिकांना पटवून दिली.

तसेच उताऱ्यात मांडलेल्या कैऱ्या धुवून त्याचा आस्वादही घेतला. तसेच, नागरिकांनी अशा प्रकारामुळे घाबरून जाऊ नये, परिसरात अंधश्रद्धेचा प्रकार घडत असेल तर अंनिसशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. अशा प्रकारची पूजा करून भितीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्यांचा परिसरातील सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून शोध घेतला जात आहे.

यशदाचे कौतुक

अंनिसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये लहानग्या यशदाचे मात्र सर्वांनीच कौतुक केले. यशदाने मनात कुठलीही भीती न बाळगता पूजेतील कैऱ्या उचलल्या. तसेच त्यांचा आस्वादही घेतला. अशा प्रकारच्या उताऱ्यामुळे विघ्न दूर होणे किंवा इतरांना त्यापासून इजा पोहोचवणे ही निव्वळ अंधश्रद्धा असल्याचा संदेशही तिने दिला.