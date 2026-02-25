Nashik News : नाशिकच्या आरोग्य सेवेचा डंका! 'आयुष्मान भारत' डिजिटल मिशनमध्ये नाशिक रुग्णालय राज्यात पहिले

नाशिक: राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक यांनी राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद केली आहे. ई-सुश्रुतच्या १५ पैकी १५ मॉड्यूल्सची प्रभावी अंमलबजावणी करून रुग्णालयाने १०० टक्के कागदविरहित (पेपरलेस) कामकाज साकारले. त्यामुळे रुग्णसेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे..जानेवारी २०२६ या एकाच महिन्यात रुग्णालयाने दहा हजारांहून अधिक टोकन जनरेट करण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला. त्यापैकी आठ हजार १०१ आधार लिंक आणि पाच हजार १३७ हेल्थ लिंकेज ऑनलाइन ओपीडीद्वारे पूर्ण करण्यात आले. ही राज्यातील सर्वाधिक नोंद ठरली आहे. रुग्णालयातील सर्व १५ विभागांचे कामकाज ई-सुश्रुत सॉफ्टवेअरमार्फत पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आले असून, नोंदणी, तपासण्या, उपचार आणि संदर्भ प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली..अत्यंत गुंतागुंतीच्या, अतिगंभीर तसेच कर्करोगाच्या रुग्णांवर यशस्वी उपचार आणि अतिविशिष्ट शस्त्रक्रिया उपलब्ध करून दिल्याबद्दल वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अरुण पवार यांचा राज्यस्तरीय पुरस्कारांनी गौरव करण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्यरत्न पुरस्कार’ आणि ‘महाआरोग्य सन्मान २०२६’ या प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले..ता. २२ फेब्रुवारी २०२६ ला यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात प्रकाश आबिटकर व मेघना बोर्डीकर यांच्या हस्ते हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. या वेळी महाराष्ट्र पॅलिएटिव्ह केअर कार्यक्रमाचा प्रारंभ, तसेच ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ उपक्रमाचे राज्यस्तरीय लोकार्पणही करण्यात आले..दरम्यान, डिजिटल आरोग्य सेवांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे नाशिक विभागाने राज्यात आदर्श निर्माण केला आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने रुग्णांना सुलभ, पारदर्शक आणि जलद सेवा देण्याचा हा प्रयत्न इतर जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. नाशिक विभागासाठी हा सन्मान केवळ गौरवच नव्हे, तर आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर उमटलेले विश्वासाचे शिक्कामोर्तब आहे..Kolhapur Talande Sarpanch : तळंदगे ग्रामपंचायतीत राजकीय भूकंप; सरपंचांविरुद्ध १३ सदस्यांचा एकमुखी अविश्वास ठराव मंजूर.नाशिक जिल्ह्याचा आरोग्य क्षेत्रात ठसाविभागीय संदर्भ रुग्णालय, नाशिक : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत आरोग्य जोडणीत राज्यात प्रथम.प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खेड (इगतपुरी) : जिल्हा आरोग्य अधिकारी स्तरावर राज्यात प्रथम.प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सिद्धपिंप्री : डिजिटल हेल्थ लिंकेजेसमध्ये राज्यात द्वितीय.ग्रामीण रुग्णालय, पेठ : जिल्हा स्तरावर सर्वोत्तम रुग्णालय.प्राथमिक आरोग्य केंद्र, धोंडेगाव : सुरक्षित प्रसूती (१०७) व नसबंदी शस्त्रक्रिया (२५०)मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी.मंगल वाघ (आशा स्वयंसेविका, राजापूर) : तळागाळातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल सन्मान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.