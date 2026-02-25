नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या आरोग्य सेवेचा डंका! 'आयुष्मान भारत' डिजिटल मिशनमध्ये नाशिक रुग्णालय राज्यात पहिले

Nashik Hospital Ranks First Under Ayushman Bharat Digital Mission : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक यांनी राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद केली आहे.
Ayushman Bharat Digital Mission

Ayushman Bharat Digital Mission

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक यांनी राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद केली आहे. ई-सुश्रुतच्या १५ पैकी १५ मॉड्यूल्सची प्रभावी अंमलबजावणी करून रुग्णालयाने १०० टक्के कागदविरहित (पेपरलेस) कामकाज साकारले. त्यामुळे रुग्णसेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Balasaheb Thackeray
maharashtra
Ayushman Bharat
Ayushman Bharat Digital Mission
health
Ayushman Bharat scheme

Related Stories

No stories found.