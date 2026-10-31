एमरेल्ड बॅकवुड.. केरळातील निसर्गाची अनुभूती!

निसर्ग पर्यटन
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जळगाव : जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील गारखेडा स्थित ‘बॅकवुडस् एमरेल्ड’मधील बोट डेक..
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‘बॅकवुडस् एमरेल्ड’ परिसरात साकारण्यात आलेली महादेवाची मूर्ती.
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‘बॅकवुडस् एमरेल्ड’ परिसरातील बांबू हटस्.
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केरळातील निसर्गाची अनुभूती
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बॅकवुडस् एमरेल्ड
जामनेर तालुक्यात गारखेड्यानजीक वाघुर धरणाचे अथांग जलाशयात निसर्गतः असलेल्या बेटाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कल्पकतेतून एका खास ‘बॅकवुडस् एमरेल्ड’ या पर्यटन स्थळात विकसित करण्यात आलेय. आणि ते केवळ जळगाव जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील हौशी पर्यटकांना आकर्षित करतेय..
-प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात, गारखेडा येथील वाघूर धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरात वसलेले ‘बॅकवुडस् एमरेल्ड’ रिसॉर्ट म्हणजे निसर्गाच्या सान्निध्यात काही निवांत क्षण अनुभवण्यासाठी एक आकर्षक ठिकाण. निसर्गसौंदर्य, शांत वातावरण आणि मनाला प्रसन्न करणारा परिसर यांचा सुंदर मिलाफ येथे अनुभवायला मिळतो. दैनंदिन जीवनातील धावपळ, कामाचा ताण आणि शहरातील गोंगाट यांपासून दूर जाऊन निसर्गाशी एकरूप होण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण विशेष आनंददायी ठरू शकते.
वाघूर धरणाच्या विस्तीर्ण जलाशयाचा परिसर आणि सभोवतालचा निसर्ग या ठिकाणाच्या सौंदर्यात भर घालतात. पाण्याचा विस्तीर्ण पट्टा, मोकळी हवा, हिरवाईने नटलेला परिसर आणि निसर्गाची शांतता मनाला एक वेगळाच आनंद देतात. सकाळच्या प्रसन्न वातावरणापासून ते संध्याकाळच्या रमणीय क्षणांपर्यंत, येथील निसर्गाचा प्रत्येक अनुभव मनात एक सुंदर आठवण निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतो. निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवताना मनावरील ताण हलका होतो आणि नव्या उत्साहाने जीवनाकडे पाहण्याची प्रेरणा मिळते. बॅकवुडस् एमरेल्ड रिसॉर्टचे वैशिष्ट्य म्हणजे निसर्गरम्य परिसरात निवांत वेळ घालवण्याची मिळणारी संधी. कुटुंबीयांसोबत आनंदाचे क्षण साजरे करणे, मित्रमंडळींसोबत सहलीचा आनंद घेणे किंवा आपल्या जवळच्या व्यक्तींसोबत शांत वातावरणात काही क्षण व्यतीत करणे, अशा विविध प्रसंगांसाठी या परिसराचा विचार करता येतो. निसर्गाच्या सान्निध्यात होणाऱ्या गप्पा, एकत्र घालवलेला वेळ आणि सुंदर वातावरणात टिपलेली छायाचित्रे या भेटीला अधिक संस्मरणीय बनवू शकतात.
जामनेर तालुक्यातील गारखेडा परिसराचे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्व वाढविण्यासाठी अशा निसर्गरम्य ठिकाणांचे योगदानही महत्त्वाचे ठरते. स्थानिक परिसराची ओळख व्यापक होणे, पर्यटकांना नवीन ठिकाणांची माहिती मिळणे आणि परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळणे, यांसाठी अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात मनःशांती आणि निसर्गाचा सहवास ही मोठी गरज बनली आहे. अशा वेळी वाघूर धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरातील एमराल्ड बॅकवुड रिसॉर्ट हे निसर्गप्रेमींना आकर्षित करणारे ठिकाण ठरू शकते. निसर्गाची सुंदरता, शांततेचा अनुभव आणि आनंदाचे क्षण यांचा संगम साधणारे एमराल्ड बॅकवुड रिसॉर्ट म्हणजे जामनेर तालुक्याच्या पर्यटन वैभवात भर घालणारे एक आशादायी नाव!
रिसॉर्टची वैशिष्ट्ये...
या बेटावर विकसित करण्यात आलेल्या रिसॉर्ट परिसरात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. एकतर बेटापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच मिनिटांची ‘बोट राइड’ घ्यावी लागते. त्यासाठी सर्व सुविधांनी सज्ज बोटी उपलब्ध आहेत. बेटावर पोहोचल्यानंतर तेथील बगिचा, ॲम्पीथिएटर, बगिचात महादेवाची भव्य मूर्ती अत्यंत मनमोहक पद्धतीने साकारण्यात आले आहे. बेटावर जैवविविधतेचाही अनुभव येतो. विविध प्रकारचे पक्षी, प्राणीही याठिकाणी आहेत. बेटावर मुक्काम करायचा असल्यास आकर्षक, पर्यावरणपूरक व सर्व सुविधांनी युक्त बांबू हट, वातानुकूलित निवास कक्ष आहेत.. सोबतच संपूर्ण जलाशयाच्या सफरीचा आनंद घेण्यासाठी बोट डेकही (क्रूझ) आहे. मोठ्या क्रूझ बोटींमध्ये निवासाचीही व्यवस्था असून या हाउस बोट’ येथील खास वैशिष्ट्य.