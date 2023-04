Nashik News : द्राक्षनगरीत आंब्याची आवक; केशर 300, तर लालबाग 250 रुपये किलो

पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : उन्हाची चाहूल लागताच प्रत्येकाला फळांचा राजा आंब्याची प्रतीक्षा असते. त्यानुसार शहरात आंब्यांची आवक सुरू झाली आहे.

केशरसह बदाम व विविध जातीचे आंबे पिंपळगाव बसवंतच्या बाजारात दाखल झाले असून, द्राक्षनगरीला केशरची भुरळ पडलेली दिसते आहे. (badam kesar and different varieties of mangoes entered the market of Pimpalgaon Baswant nashik news)

शहरात उन्हाचा कडाका वाढायला सुरवात झाली आहे. दुसरीकडे उन्हाळी फळांची आवक सुरू झाली आहे. शहरात ठिकठिकाणी फळांची दुकाने थाटली गेली आहेत. बाजारात टरबूज, खरबूज, द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, रामफळांसह फळाचा राजा आंब्यांची आवक सुरू झाली आहे.

आजघडीला बाजारात केशर, बदामसह विविध जातीचे आंबे उपलब्ध झाले आहेत. सध्या बाजारात केशर आंबा तीनशे रुपये किलो, लालबाग आंबा २५० रुपये किलो व बदाम आंबा १५० रुपये किलो या भावात विकला जात आहे.

दरम्यान, दरवर्षी अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर गावरान आंब्यांसह हापूस, बदाम, केशर, दशेरी यासह विविध वाणांच्या आंब्याची आवक होते. सध्या बाजारात आंब्याची मोठी आवक नसल्याने भाव वधारलेले असल्याचे चित्र आहे. अक्षयतृतीयेच्या दरम्यान बाजारात आंब्यांची मोठी आवक वाढल्यानंतर दरही खाली येण्याची शक्यता आहे.

रमजान महिन्यामुळे फळांना मागणी

सध्या रमजानचा पवित्र महिना सुरू आहे. रमजानचा उपवास म्हणजेच, रोजा सोडण्यासाठी विविध फळांची मागणी अधिक असते. त्यामुळे केळी, आंबा, चिकू आदी फळांचा भाव काही प्रमाणात तेजीत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

"उन्हाळा व रमजानच्या महिन्यामुळे फळांची मागणी वाढली आहे. आंब्याच्या आगमनाने खवय्यांची प्रतिक्षा संपली आहे." -सचिन देव, फळ विक्रेता.