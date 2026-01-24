Dada Bhuse : बालकांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात नवा कडक कायदा येणार; दादा भुसेंनी दिली मोठी माहिती

नाशिक: बदलापूर येथे विद्यार्थिनीवर झालेली अत्याचाराची घटना दुर्दैवी असून, या प्रकरणातील नराधमावर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. राज्यात वाढत असलेल्या बालकांवरील अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या संरक्षणासाठी नवा कडक कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..नाशिक दौऱ्यावर असताना शुक्रवारी (ता. २३) मंत्री भुसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी बदलापूर येथील बालिका अत्याचाराच्या घटनेबाबत विचारणा करण्यात आली असता, त्यांनी ही घटना गंभीर व चिंताजनक असल्याचे सांगितले. संबंधित प्रकरणात पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले असून, संपूर्ण घटनेची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या शाळेवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत त्यांनी दिले..मंत्री भुसे म्हणाले, की राज्यात वारंवार बालकांवर अत्याचाराच्या घटना समोर येत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, केवळ कारवाईपुरती मर्यादित न राहता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी बालकांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र व अधिक प्रभावी कायदा आणण्याचा विचार असून, याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे..शालेय वाहतूक व्यवस्थेबाबतही अधिक कठोर धोरण राबविण्यात येईल, असे सांगत भुसे यांनी स्पष्ट केले, की शाळांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये महिला कर्मचारी नेमणे, वाहनचालकांची संपूर्ण पार्श्वभूमी माहिती पोलिसांकडे उपलब्ध ठेवणे आणि नियमित तपासणी यांसारख्या उपाययोजना केल्या जातील. यामुळे भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांनी तरुणाला अंगावर वळ उमटेपर्यंत बदडले; दोन पोलिसांचे कृत्य, निलंबनाची कारवाई!.‘तो’ निर्णय वरिष्ठ पातळीवरच होईलनाशिक महापालिकेत शिवसेना भाजपसोबत जाणार का, या प्रश्नावर मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले, की यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून घेतील. हा निर्णय स्थानिक नव्हे, तर नेतृत्वाच्या पातळीवर घेतला जाईल..उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबईत शिवसेना (उद्धव ठाकरे) ला पाठिंबा द्यावा, या आमदार भास्कर जाधव यांच्या वक्तव्यावर भुसे यांनी टीका केली. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार एकनाथ शिंदे हेच पुढे नेत आहेत. त्यामुळे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील धनुष्यबाणाला ठाकरेंनीच पाठिंबा द्यावा,’ असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.