Dada Bhuse : बालकांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात नवा कडक कायदा येणार; दादा भुसेंनी दिली मोठी माहिती

Dada Bhuse Assures Strict Action in Badlapur Case : नाशिक दौऱ्यावर असताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बदलापूर घटनेचा निषेध करत बालकांच्या सुरक्षेसाठी नवीन कायदा आणण्याची घोषणा केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: बदलापूर येथे विद्यार्थिनीवर झालेली अत्याचाराची घटना दुर्दैवी असून, या प्रकरणातील नराधमावर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. राज्यात वाढत असलेल्या बालकांवरील अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या संरक्षणासाठी नवा कडक कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

