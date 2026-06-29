Nashik: दिवसभर शेतात काम केलं, रात्री मटणाचा बेत जीवावर बेतला; पत्नीचा मृत्यू, पती गंभीर; मटण खाल्ल्यानंतर बिघडली प्रकृती, पत्नीचा मृत्यू, पती गंभीर

अंबासन: बागलाण तालुक्यातील आखतवाडे (ता. बागलाण) येथे शेतकरी दांपत्यावर संशयित विषबाधेचे संकट ओढवले आहे. दिवसभर शेतीची कामे आटोपल्यावर कुटुंबासमवेत मटणाचे जेवण केल्यावर रात्री दोघांची प्रकृती बिघडली. त्यांना तातडीने नामपूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारांपूर्वीच द्वारकाबाई शांताराम ह्याळीज (वय ६८) यांचा मृत्यू झाला; तर पती शांताराम नानाजी ह्याळीज (७८) यांच्यावर मालेगाव येथील खासगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती गंभीर आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आखतवाडे गावाजवळील शेतात वास्तव्यास असलेले अल्पभूधारक शेतकरी शांताराम ह्याळीज यांनी शनिवारी (ता. २७) दिवसभर शेतीची कामे केली. रात्री कुटुंबीयांसह मटनाचे जेवण केल्यानंतर त्यांनी दही खाल्ले असल्याची नोंद पोलिस पंचनाम्यात करण्यात आली आहे. काही वेळातच शांताराम ह्याळीज व त्यांच्या पत्नी द्वारकाबाई यांना अस्वस्थ वाटू लागले. आई-वडिलांची प्रकृती बिघडल्याचे लक्षात येताच मुलगा आधार ह्याळीज यांनी दोघांनाही तातडीने नामपूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले..Crime News: पाच हजार मदत देण्याच्या बहाण्याने तरुणीवर कारमध्ये अत्याचार, संशयितावर गुन्हा दाखल.रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर द्वारकाबाई ह्याळीज यांच्यावर उपचार सुरू असतानाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. शांताराम ह्याळीज यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी मालेगाव येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. द्वारकाबाई ह्याळीज यांच्यावर दुपारी दोनच्या सुमारास आखतवाडेत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. जायखेडा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..दरम्यान, विषबाधा नेमकी कशामुळे झाली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अन्न व इतर आवश्यक नमुने पुणे येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली..Solapur: ‘ख्रिश्चन हो, नाहीतर घरात राहू देणार नाही’; पतीकडून मारहाण, सासूकडून शिवीगाळ; विवाहितेची पोलिसांत धाव.तपासणीघटनेनंतर पोलिस व वैद्यकीय प्रशासनाने आवश्यक नमुने जप्त करून प्रयोगशाळेत पाठविले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या विषबाधेचे नेमके कारण निश्चित झालेले नसून, अहवाल आल्यावरच या घटनेमागील कारण स्पष्ट होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.