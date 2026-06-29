नाशिक

Nashik: दिवसभर शेतात काम केलं, रात्री मटणाचा बेत जीवावर बेतला; पत्नीचा मृत्यू, पती गंभीर; मटण खाल्ल्यानंतर बिघडली प्रकृती, पत्नीचा मृत्यू, पती गंभीर

Suspected Food Poisoning Takes One Life: बागलाण तालुक्यातील आखतवाडे येथे मटणाचे जेवण केल्यानंतर शेतकरी दांपत्याची प्रकृती बिघडली. बागलाण, विषबाधा आणि शेतकरी दांपत्य प्रकरणात पत्नीचा मृत्यू झाला असून पतीची प्रकृती गंभीर आहे.
Nashik

Nashik

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अंबासन: बागलाण तालुक्यातील आखतवाडे (ता. बागलाण) येथे शेतकरी दांपत्यावर संशयित विषबाधेचे संकट ओढवले आहे. दिवसभर शेतीची कामे आटोपल्यावर कुटुंबासमवेत मटणाचे जेवण केल्यावर रात्री दोघांची प्रकृती बिघडली. त्यांना तातडीने नामपूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारांपूर्वीच द्वारकाबाई शांताराम ह्याळीज (वय ६८) यांचा मृत्यू झाला; तर पती शांताराम नानाजी ह्याळीज (७८) यांच्यावर मालेगाव येथील खासगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती गंभीर आहे.

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