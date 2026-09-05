Baglan Drought Relief: बागलाणला तातडीने दुष्काळी घोषित करा; शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख मदत, कर्जमाफी व विशेष पॅकेजची माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची मागणी

सटाणा : बागलाण तालुक्यात यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. जूनमध्ये अवघे चार ते पाच दिवस पाऊस झाल्यानंतर तब्बल ३० ते ४० दिवसांच्या प्रदीर्घ खंडामुळे जमिनीतील ओलावा घटला असून मका, बाजरीसह कांदा पिकांची वाढ खुंटली आहे. पावसाची स्थिती अशीच राहिल्यास हातातोंडाशी आलेली पिके हातची जाण्याची भीती निर्माण झाली असून शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. त्यामुळे बागलाण तालुका तातडीने दुष्काळी जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्या, अशी मागणी माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे..याबाबत माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री दत्ता भरणे आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन दिले. निवेदनात, बागलाण तालुक्यात अल्प पावसाचा सर्वाधिक फटका कोरडवाहू शेतीला बसला असून बागायती क्षेत्रही संकटाच्या छायेत आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना पिकांची अपेक्षित वाढ न झाल्याने उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे कांद्याला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कांदा आणि मका ही प्रमुख पिकेही पावसाअभावी धोक्यात आल्याने शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभे राहिले आहे..यंदाच्या पावसातील अनिश्चितता आणि प्रदीर्घ खंडामुळे आगामी काळात शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ पर्जन्यमानाची आकडेवारी न पाहता प्रत्यक्ष शेतशिवारातील परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून दुष्काळसदृश स्थितीची दखल घेणे गरजेचे आहे..शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांचे अनुदान, कर्जमाफी, पिकांचे तातडीने पंचनामे व योग्य नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच शेतकरी कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी. महायुती सरकारकडून घोषणांचा पाऊस होत असला, तरी प्रत्यक्ष शेतीकडे दुर्लक्ष होत नाही हे अत्यंत चुकीचे आहे. शेतकरी अडचणीत असताना शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन बागलाण तालुका दुष्काळी जाहीर करावा, अन्यथा भीषण परिस्थिती निर्माण होईल..शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहून प्रशासनाने गावनिहाय पाणी व पीकस्थितीचा आढावा घ्यावा. चारा, पिण्याचे पाणी आणि सिंचनासाठी तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात. संकटग्रस्त कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर करून प्रत्यक्ष मदत त्वरित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशीही मागणीही माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.