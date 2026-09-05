नाशिक

Baglan Drought Relief: बागलाणला तातडीने दुष्काळी घोषित करा; शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख मदत, कर्जमाफी व विशेष पॅकेजची माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची मागणी

बागलाणला तातडीने दुष्काळी घोषित करून कोरडवाहू व बागायती शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख अनुदान, कर्जमाफी व तातडीचे पंचनामे करण्याची माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची मागणी
Declare Baglan drought-hit, demands Deepika Chavan.

Declare Baglan drought-hit, demands Deepika Chavan.

Sakal

रोशन खैरनार
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सटाणा : बागलाण तालुक्यात यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. जूनमध्ये अवघे चार ते पाच दिवस पाऊस झाल्यानंतर तब्बल ३० ते ४० दिवसांच्या प्रदीर्घ खंडामुळे जमिनीतील ओलावा घटला असून मका, बाजरीसह कांदा पिकांची वाढ खुंटली आहे. पावसाची स्थिती अशीच राहिल्यास हातातोंडाशी आलेली पिके हातची जाण्याची भीती निर्माण झाली असून शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. त्यामुळे बागलाण तालुका तातडीने दुष्काळी जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्या, अशी मागणी माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे.

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