Satana News : महावितरणच्या कारभाराविरोधात राष्ट्रवादीचा ठिय्या; वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास ‘टाळे ठोको’चा इशारा

सटाणा - गणेशोत्सवाच्या काळात बागलाण तालुक्यातील ग्रामीण भागात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या निषेधार्थ बागलाण तालुका व सटाणा शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातर्फे माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरण कार्यालयात आज बुधवार (ता.२३) रोजी ठिय्या आंदोलन छेडण्यात आले..कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत सहाय्यक कार्यकारी अभियंता के. डी. बोरसे यांना घेराव घातला तर कार्यकारी अभियंता आर.के. शिरसाठ यांच्या रिकाम्या खुर्चीला पुष्पहार अर्पण करून निषेधही नोंदविण्यात आला.येत्या सोमवार (ता.२८) पर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास कार्यालयाला ‘टाळे ठोको’ आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. आज दुपारी घोषणाबाजी करीत शेतकरी व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे पदाधिकारी घोषणाबाजी करीत महावितरणच्या कार्यालयात दाखल झाले..यावेळी बोलताना माजी आमदार श्री.चव्हाण म्हणाले, संपूर्ण बागलाण तालुक्यात गणेशोत्सवाचा उत्साह असताना ग्रामीण भागातील नागरिकांना मात्र अंधाराचा सामना करावा लागत आहे. सायंकाळच्या वेळी वारंवार वीज खंडित होत असल्याने गणेशभक्त, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत.मुख्यमंत्री एकीकडे शेतीला पूर्णवेळ वीजपुरवठा देण्याच्या घोषणा करतात, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना वीज कधी येईल आणि कधी जाईल, याची शाश्वती राहिलेली नाही. यंदा बागलाणमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. पिकांना पाणी देण्यासाठी त्याला विजेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत वारंवार वीजपुरवठा खंडित करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे..ग्रामीण भागात सर्प तसेच बिबट्यांसह वन्यप्राण्यांचा वावर वाढला आहे. अनेक गावांमध्ये पशुधनावर हल्ले झाले असून मानवी वस्त्यांमध्येही बिबट्यांचा वावर आढळत आहे. अशा परिस्थितीत रात्रीच्या वेळी गाव अंधारात ठेवणे नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळण्यासारखे आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा वावर असलेल्या गावांमध्ये रात्रीच्या वेळी वीज खंडित होणार नाही, याची महावितरणने खबरदारी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे म्हणाले, ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यानंतर तक्रार करूनही तो वेळेत दुरुस्त होत नाही किंवा बदलला जात नाही. शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. अधिकारी आणि कर्मचारी मटेरियल शिल्लक नसल्याचे सांगतात. परिणामी स्वतःच्या पैशातून केबल, फ्यूज व आवश्यक साहित्याची व्यवस्था करून वीज सुरू करण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. हा प्रकार तातडीने थांबला पाहिजे..'सायंकाळच्या वेळेत होणारे अनावश्यक भारनियमन तातडीने बंद करावे. शेतीसाठी वीजपुरवठ्याचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. ग्रामीण भागातील वीजवाहिन्या, रोहित्रे आणि उपकेंद्रांची तातडीने तपासणी करून आवश्यक देखभाल करावी. आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष नियंत्रण कक्ष आणि तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी,” अशी मागणी मांडवडे यांनी केली..यावेळी तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे, शहराध्यक्ष भारत काटके, कार्याध्यक्ष मनोज सोनवणे, साहेबराव सोनवणे, पोपट सोनवणे, हिरामण गांगुर्डे, युवराज निकुंभ, कल्याणसिंग वाघ, सुभाष झाल्टे, झिप्रू सोनवणे, जनार्दन सोनवणे, किरण सोनवणे, सलीम मन्सूरी, मयूर अहिरे, चेतन वणीस, संजय पवार, महेंद्र खैरनार, तुळशीराम वाघ, केदा सोनवणे, विलास सोनवणे, स्वप्नील सोनवणे, प्रज्वल भामरे, दिनेश सोनवणे, भास्कर सोनवणे, राजेंद्र सोनवणे, बापू मोरे, विनोद केदार, नागेश पाकळे आदी सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.