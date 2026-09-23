नाशिक

Satana News : महावितरणच्या कारभाराविरोधात राष्ट्रवादीचा ठिय्या; वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास ‘टाळे ठोको’चा इशारा

गणेशोत्सवाच्या काळात बागलाण तालुक्यातील ग्रामीण भागात वारंवार खंडित.
Satana News : महावितरणच्या कारभाराविरोधात राष्ट्रवादीचा ठिय्या; वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास ‘टाळे ठोको’चा इशारा
रोशन खैरनार
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सटाणा - गणेशोत्सवाच्या काळात बागलाण तालुक्यातील ग्रामीण भागात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या निषेधार्थ बागलाण तालुका व सटाणा शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातर्फे माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरण कार्यालयात आज बुधवार (ता.२३) रोजी ठिय्या आंदोलन छेडण्यात आले.

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