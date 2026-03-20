Agriculture News : काटवन ते नांदीनपर्यंत गारपिटीचा हाहाकार; हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला, बळीराजा संकटात

अंतापूर: बागलाण तालुक्यात पश्चिम आदिवासी भागासह मुल्हेर, अंतापूर, पिंपळकोठे ,भडाणे, दसवेल शिवारात सलग दुसऱ्या दिवशी बेमोसमी गारांचा पाऊस झाल्यामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गुढीपाडव्याच्या दिवशी मुल्हेर, मुंगसे, नरकोळ, जाखोड, विजयनगर, मोराणे, पिंगळवाडे, शेवरे, ताहाराबाद, दसवेल, पिंपळकोठे, भडाने, सोमपूर तसेच जायखेडा ,आसखेडा, गोराणे, नामपुर, खिरमाणी, कुपखेडा परिसरात गारांचा पाऊस झाल्यामुळे कांदा, गहू, हरभरा, टोमॅटो इत्यादी पिके व आंबा, चिकूचे नुकसान झाले आहे..काटवनला गारपीटवडेल : काटवन भागात वादळी वारा विजेच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसाने अनेक गावात बत्ती गुल झाली. पाऊस व गारांच्या माऱ्याने संपूर्ण परिसर पांढऱ्याशुभ्र गारांनी झाकला गेला. अजंग, वडेल, काष्टी, वडनेर आदी काटवन परिसरात गारांचा अक्षरशः सडा पडला. अर्धा ते पाऊणतास चाललेल्या गारपिटीने गावावर संकट कोसळले. शेतात उभे असलेले गहू, हरभरा, कांदा पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे..नांदीनला पाऊण तास पाउसजुनी शेमळी : नांदीन (ता. बागलाण) येथे सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास पाऊण तास चाललेल्या वादळी वाऱ्यासह मोठ्या प्रमाणात गारपीट झाली. कांदा ,हरभरा, मका, डाळिंब पिकांना फटका बसला. परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पावसाने दणका दिल्याने गारपीटीमुळे शेतातील पिकांमध्ये गारांचा खच साचला होता. कांदा पिकासह काढणीस आलेला गहू, हरभरा, डोंगळ्याचे बियाण्याचे नुकसान झाले. आंब्याला आलेला मोहर व कैरीची गळती झाली आहे. गहु, हरभरा पिके खराब झाले आहे. लाल कांदा सडण्याचा धोका आहे..भरपाईची मागणीशासनाने पंचनामे करून जाचक अटी न लावता भरपाई द्यावी अशी मागणी नामपूर बाजार समितीचे माजी सभापती कृष्णा भामरे, नानाजी जाधव, प्रभाकर जाधव, भडाने येथील माजी सरपंच नानासाहेब भामरे, गणेश मोरे, संजय नेरकर, मधुकर नंदन, गजानन साळवे, संजय निकम, दाजी भामरे, बाबाजी भामरे, ज्ञानेश्वर भामरे, अमोल भामरे , शिवाजी पवार, पंढरीनाथ देसले, दगा देसले आदीनी केली आहे..Dharashiv News: लोहारा तालुक्यात दुहेरी तडाखा! गारपीटनंतर पावसाने हरभरा-गहू पिके पूर्ण उद्ध्वस्त.पाऊण तास चाललेल्या वादळी वाऱ्यासह गारपिटीमुळे शेतातील पिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गारांचा खच साचला. गारपिटीमुळे व वादळी वाऱ्यामुळे शेतातील कांदा पीक गहू हरभरा डाळिंब पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.- अमित पवार, माजी सरपंच नांदीन.