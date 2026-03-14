Crime News : बागलाणमध्ये वाळू माफियांचा थरार! पोलिसांना पाहताच ट्रॅक्टर सोडून चालकांचे पलायन

सटाणा: बागलाण तालुक्यातील दऱ्हाणे व ब्राह्मणगाव शिवार परिसरात गौण खनिज वाळूचोरीचे दोन वेगवेगळे प्रकार उघडकीस आले असून, या दोन्ही घटनांमध्ये चालकांनी ट्रॅक्टर-ट्रॉली घटनास्थळीच सोडून पळ काढल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही प्रकरणी सटाणा पोलिस ठाण्यात अज्ञाताविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, पोलिसांनी दोन्ही ट्रॅक्टर-ट्रॉली जप्त केल्या आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी पहाटे ठेंगोडा जवळील दऱ्हाणे (ता. बागलाण) शिवारात अज्ञात व्यक्तींनी जॉन डिरे कंपनीचा ट्रॅक्टर व त्यास जोडलेली ट्रॉली वापरून शिवारातून गौण खनिज वाळू चोरी करून वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केला. संशय आल्याने ट्रॅक्टर चालकाला थांबविण्याचा प्रयत्न केला असता चालकाने वाहन तेथेच सोडून अंधाराचा फायदा घेत पळ काढला. .या घटनेत सुमारे ४ लाख ५० हजार रुपये किमतीचा ट्रॅक्टर, १ लाख २५ हजार रुपये किमतीची ट्रॉली तसेच ट्रॉलीतील वाळू असा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. या प्रकरणी लक्ष्मण मधुकर निकम (रा. फुलेनगर, भाक्षी रोड, सटाणा) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान, दुसरी घटना ता.१२ मार्च २०२६ ला सकाळी सुमारे आठच्या सुमारास ब्राह्मणगाव (ता. बागलाण) येथील शिवारातील गिरणा नदीपात्र रस्त्यावर अज्ञात व्यक्तीने निळ्या रंगाचा सोनालिका कंपनीचा ट्रॅक्टर (एमएच ४१ बीव्ही ०१४६) वापरून गिरणा नदीपात्रातून गौण खनिज वाळू चोरी करून वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केला. वाहन अडविण्याचा प्रयत्न केला असता ट्रॅक्टर चालकाने ट्रॉलीसह वाहन घटनास्थळीच सोडून पळ काढला..या घटनेत सुमारे ४ लाख रुपये किमतीचा सोनालिका कंपनीचा ट्रॅक्टर व त्यास जोडलेली निळ्या रंगाची ट्रॉली असा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. या प्रकरणी देविदास हिरामण चौधरी (वय ३७, रा. क्रांतीनगर, सटाणा) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार सटाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, बागलाण तालुक्यात नदीपात्रे व शिवार परिसरातून गौण खनिज वाळूची अवैध उत्खनन व वाहतूक दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे.