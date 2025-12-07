नाशिक

Baglan Gram Panchayat : बागलाणमध्ये राजकीय भूकंप! ८५ ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र; जातवैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी कारवाई

85 Gram Panchayat Members Disqualified in Baglan : नाशिकच्या बागलाण तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अपात्र ठरवल्यानंतर, तालुक्याच्या नकाशावर राजकीय आणि प्रशासकीय बदलांचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सटाणा: बागलाण तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला हादरा देणारी प्रशासकीय कारवाई करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील ८५ ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरवले आहे. राखीव जागांसाठी निवडून आलेल्या या सदस्यांनी शासनाने दिलेल्या अंतिम मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ही कारवाई अनिवार्य ठरली. तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर याचा थेट परिणाम होणार आहे.

