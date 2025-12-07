Baglan Gram Panchayat : बागलाणमध्ये राजकीय भूकंप! ८५ ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र; जातवैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी कारवाई

सटाणा: बागलाण तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला हादरा देणारी प्रशासकीय कारवाई करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील ८५ ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरवले आहे. राखीव जागांसाठी निवडून आलेल्या या सदस्यांनी शासनाने दिलेल्या अंतिम मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ही कारवाई अनिवार्य ठरली. तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर याचा थेट परिणाम होणार आहे..जानेवारी २०२१ मधील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागांवरील सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी १२ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा १० जुलै २०२३ च्या सुधारणा अध्यादेशानुसार, सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी अतिरिक्त १२ महिन्यांची अंतिम संधी देण्यात आली होती. ही वाढीव मुदत ९ जुलै २०२४ ला समाप्त झाली..तीनदा अतिरिक्त संधीदरम्यान, १ ऑगस्ट २०२२ नंतर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांतील सदस्यांसाठी स्वतंत्र वर्षभराची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली होती. परंतु अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या त्या तारखेपूर्वी झालेल्या असल्याने, त्या ग्रामपंचायतींना ही वाढ लागू होत नव्हती. तहसीलदार कैलास चावडे यांनी संबंधित सदस्यांना नोटिसा बजावून, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सूचना दिली होती. मात्र बहुसंख्य सदस्यांनी प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आहे. ८५ सदस्यांच्या अपात्रतेनंतर बागलाण तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजासमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत..संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी पोटनिवडणुका अनिवार्य ठरतील. अपात्र सदस्यांची संख्या मोठी असल्याने काही ग्रामपंचायतींचा नियमित कारभार तात्पुरता ठप्प होण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई बागलाण तालुक्याच्या राजकीय समीकरणांना मोठा धक्का देणारी ठरू शकते. .अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सत्ता डळमळीत होणार असून, स्थानिक गटबाजीचे संतुलन बदलू शकते. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवरही या निर्णयाचा थेट परिणाम दिसेल. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशासकीय कारवाई न राहता तालुक्याच्या भविष्यातील राजकीय दिशा ठरविणारा ठरू शकतो..Goa Nightclub सिलेंडर स्फोट! 23 जणांचे जीवन संपले, 'ही' काळजी न घेतल्यास तुम्हालाही धोका.अपात्र सदस्य संख्या व ग्रामपंचायती :अंबासन ३, इजमाने ३, औंदाणेपाडा १, करंजाड ३, कुपखेडा १, कोटबेल १, कोळीपाडा ३, खमताणे ४, जुने शेमळी ३, ठेंगोडा २, तरसाळी १, ताहाराबाद २, दरेगाव १, दहाणे २, देवळाणे १, द्याने १, धांद्री ५, नळकस २, नवी शेमळी २, निताने २, पिंपळदर १, बोढरी ३, ब्राह्मणगाव ३, मळगाव-भामेर ३, मोराने-सांडस २, यशवंतनगर २, रातीर १, रामतीर २, लखमापूर ९, लाडूद ५, वाडीपिसोळ ३, विंचुरे १, शेवरे १, श्रीपुरवडे २, सारदे ३, सोमपूर १..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.