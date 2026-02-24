Tribal Woman Emergency Surgery : खासगी हॉस्पिटलने मागितले लाखो रुपये; पण सटाण्यातील 'त्या' एका फोनने...; मृत बाळ पोटात घेऊन तडफडणाऱ्या महिलेस जीवदान

सटाणा (नाशिक) : बागलाण तालुक्याच्या दुर्गम आदिवासी पश्चिम पट्ट्यातील पिसोरे (ता. बागलाण) येथील आरती भाऊराव माळी या आदिवासी महिलेच्या पोटातील बाळ दगावले (Baglan Tribal Woman Emergency Surgery). तेव्हापासून तिची मृत्यूशी झुंज सुरु होती. .वेदनांनी तडफडणाऱ्या पत्नीला दुचाकीवर बसवून पती भाऊराव जानकीराम माळी दोन दिवस पिंपळनेर, देवळा येथील ग्रामीण रुग्णालयांच्या दारात धावपळ करत राहिले. पोटात मृत बाळ, डोळ्यांत असहाय अश्रू आणि खिशात एकही पैसा नाही, अशा अवस्थेत हे दाम्पत्य जीव वाचवण्यासाठी भटकत होते..Chennai Beach Accident : चेन्नईत फिरताना एका चुकीने केला घात! आयटी कंपनीत इंटर्नशिप करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 7 जणांचा करुण अंत, जय पाटीलचा मृतदेह सापडला.ग्रामीण रुग्णालयात गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया अशक्य असल्याचे सांगत माळी दांपत्याला खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रियेचा सल्ला देण्यात आला. मात्र खासगी रुग्णालयातील दोन ते तीन लाख रुपयांचा खर्च परवडणारा नसल्याने कुटुंबासाठी एवढी रक्कम उभारणे अशक्यप्राय होते. मृत बाळामुळे वाढत चाललेला धोका आणि आर्थिक विवंचना यामुळे संपूर्ण माळी कुटुंब हतबल झाले होते..ताहाराबाद येथील अनुलोम संस्थेचे विशाल ढोमणे यांच्याकडे माळी यांनी धाव घेतली. ढोमणे यांनी सटाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत मोफत रुग्णसेवा व आधार संस्थेचे अध्यक्ष श्याम बगडाणे यांच्याशी संपर्क साधून या कुटुंबाची व्यथा सांगितली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून बगडाणे यांनी रात्री दहाला सटाणा ग्रामीण रुग्णालय गाठत वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संदीप भगत यांना आरती माळी यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती देत तातडीने उपचाराची विनंती केली. प्राथमिक तपासणीनंतर दुसऱ्या दिवशी शहरातील प्रख्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. स्वप्निल पवार यांच्या मार्फत अत्यंत गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करून दोन-तीन दिवसांपासून आरतीच्या पोटात मृत अवस्थेत असलेले बाळ सिझेरियनद्वारे बाहेर काढण्यात यश आले..Nagpur Youth Case : 'बाबा, मी पुलावरून उडी घेतोय...'; वडिलांना फोन केला अन्..., आत्महत्येपूर्वीचा थरार CCTV मध्ये कैद, 25 वर्षीय प्रज्वलनं का उचललं टोकाचं पाऊल?.ही शस्त्रक्रिया आरतीसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न ठरली होती. मात्र डॉक्टरांच्या प्रयत्नांमुळे तिला नवजीवन मिळाले. या संपूर्ण प्रक्रियेत यशवंत मोफत रुग्णसेवा व आधार संस्थेचे रवींद्र देसले, अनिल ततार, निलेश मेतकर व चंद्रकांत सोनजे यांनीही मदत केली. खाजगी रुग्णालयातील लाखोंचा खर्च परवडणारा नसताना, श्याम बगडाणे यांनी सामाजिक बांधिलकी जपली..दोन दिवस आम्ही उपचारांसाठी भटकत होतो; पण आम्हाला कुठेच आधार मिळत नव्हता. श्याम बगडाणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी देवदूतासारखी मदत केली. माझ्या बायकोला नवजीवन मिळाले, हे आम्ही आयुष्यभर विसरणार नाही.- भाऊराव माळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.