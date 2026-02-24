नाशिक

Tribal Woman Emergency Surgery : खासगी हॉस्पिटलने मागितले लाखो रुपये; पण सटाण्यातील 'त्या' एका फोनने...; मृत बाळ पोटात घेऊन तडफडणाऱ्या महिलेस जीवदान

Successful Emergency Cesarean Surgery Saves Mother : बागलाण तालुक्यातील आदिवासी महिला आरती माळी यांच्या पोटातील मृत बाळामुळे जीवाला धोका निर्माण झाला होता. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने सटाणा येथे यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
सकाळ डिजिटल टीम
सटाणा (नाशिक) : बागलाण तालुक्याच्या दुर्गम आदिवासी पश्चिम पट्ट्यातील पिसोरे (ता. बागलाण) येथील आरती भाऊराव माळी या आदिवासी महिलेच्या पोटातील बाळ दगावले (Baglan Tribal Woman Emergency Surgery). तेव्हापासून तिची मृत्यूशी झुंज सुरु होती.

