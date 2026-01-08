नाशिक

Agricultural News : बागलाणमध्ये निसर्गाचा कोप! अवकाळी पावसाने करंजाडी खोऱ्यातील कांदा आणि द्राक्ष बागा उद्ध्वस्त

Unseasonal Rain Wreaks Havoc in Baglan Taluka : मागील अतिवृष्टीच्या जखमा अजूनही निघालेल्या नसताना मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले. हातातोंडाशी आलेले पीक अवकाळीने हिरावून घेतले.
अंबासन: निसर्गाच्या अवकृपेमुळे बागलाण तालुक्यातील करंजाडी खोरे व काटवन भागातील शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. मागील अतिवृष्टीच्या जखमा अजूनही निघालेल्या नसताना मंगळवारी (ता. ६) सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले. हातातोंडाशी आलेले पीक अवकाळीने हिरावून घेतले.

