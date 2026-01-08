Agricultural News : बागलाणमध्ये निसर्गाचा कोप! अवकाळी पावसाने करंजाडी खोऱ्यातील कांदा आणि द्राक्ष बागा उद्ध्वस्त

अंबासन: निसर्गाच्या अवकृपेमुळे बागलाण तालुक्यातील करंजाडी खोरे व काटवन भागातील शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. मागील अतिवृष्टीच्या जखमा अजूनही निघालेल्या नसताना मंगळवारी (ता. ६) सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले. हातातोंडाशी आलेले पीक अवकाळीने हिरावून घेतले..करंजाडी खोऱ्यातील बिजोटे, आखतवाडे, आनंदपूर, गोराणे, कोटबेल आदी गावांना अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. तर काटवन भागातील बिलपुरी, बोढरी, चिराई, महड आदी गावांमध्येही शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कांदा, हरभरा, द्राक्ष बागा तसेच कांदा लागवडीसाठी तयार केलेली रोपवाटिका पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे..शेतात काढून ठेवलेला कांदा पावसात भिजल्याने त्याची गुणवत्ता घसरल्याने दर आणखी कोसळण्याची भीती आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून अधूनमधून ढगाळ वातावरण असल्यामुळे रब्बी हंगामातील कांदा, हरभरा व गहू पेरणी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी मशागत करून शेत पेरणीसाठी सज्ज ठेवली होती मात्र ओलावा वाढल्याने सर्व कामे पुढे ढकलावी लागली आहेत. परिणामी रब्बी पेरणी किमान महिनाभर उशिरा सुरू होईल, असा अंदाज आहे. शेताच्या बांधावर असलेल्या बहरलेल्या आंबा पिकालाही अवकाळीचा फटका बसल्याने आंबा उत्पादक शेतकरीही चिंतेत आहेत..शासनाने मदत द्यावीकरंजाडी खोरे भागात दर वर्षी हंगामात अवकाळी पावसाचा फटका बसतो. त्यामुळे या परिसराला अवकाळी अवर्षणप्रवण क्षेत्र घोषित करून शासनाने शेतकऱ्यांना विशेष मदत द्यावी, अशी मागणी आहे. यापूर्वी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत तसेच केंद्रीय पथकाने या भागाची पाहणी केली होती..Mokhada Agriculture: आंबा-काजु मोहोरावर अवकळीचे संकट; ढगाळ वातावरणाने मोखाड्यात फळबागायतदार धास्तावले!.अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत कृषी विभागाकडून अहवाल घेऊन वरिष्ठ कार्यालयात सादर केला जाईल.- कैलास चावडे, तहसीलदार बागलाणकोटबेल येथील घुबडधरा शिवारात (गट २७२) कांदा काढणी सुरू असताना अचानक अवकाळी पाऊस झाला. काढलेला कांदा पूर्णपणे भिजला. तीन एकर पावसाळी कांदा काढणीयोग्य असूनही खराब झाला आहे. एक एकर कांदा पावसात भिजून गेला. नवीन तयार केलेले उन्हाळ कांद्याचे क्षेत्र व लावणीसाठीची रोपेही पावसामुळे भुईसपाट झाली आहेत.- प्रदीप खैरनार, शेतकरी, कोटबेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.