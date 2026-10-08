येत्या रविवारपासून बालाजी रथोत्सवा

SGR26B07554, SGR26B07553
सोनगीर : रथोत्सवानिमित्त मिरवणुकीसाठी सज्ज असलेले वहन. दुसऱ्या छायाचित्रात बालाजी महाराजांची मूर्ती.
---------
सोनगीरला रविवारपासून बालाजी रथोत्सव
सोनगीर, ता. ८ : येथे रविवारी (ता. ११) घटस्थापनेपासून श्री. बालाजी रथोत्सवास सुरुवात होत आहे नवरात्र, विजयादशमीला बालाजींची वहन मिरवणूक निघेल. गुरुवारी (ता. २२) भगवान बालाजींची रथयात्रा दुपारी साडेबाराच्या मुहूर्तावर निघेल. यानिमित्त तयारी सुरू झाली आहे. येथील रथोत्सव गावाचे वैभवाचे व चैतन्याचे प्रतिक आहे.
येथील बालाजी रथोत्सवाला १७० वर्षांची परंपरा आहे. घटस्थापनेपासून गरगडा नावाच्या एका विशिष्ट वाहनावर बालाजींची मूर्ती व वहनानुसार दररोज वेगवेगळी मूर्ती ठेवून गावातून रात्री मिरवणूक काढली जाते. नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी ध्वज वहन, दुसऱ्या दिवशी चंद्रवहन, पुढे सूर्य वहन, हत्ती वहन, नाग वहन, मयूर वहन, अश्व, ऐरावत, मारुती वहन विजयादशमीला गरूड, दुसऱ्या दिवशी पुतळी वहन निघेल. वहन मिरवणुकीचा मान व खर्च गावातील अनुक्रमे अमृतराव कासार व बंधू, बांगडी कासार समाज, गुजराथी कासार समाज, सुभाष फुलदेवरे, गोविंदसिंग परदेशी व उदयसिंग परदेशी, धनगर समाज, चौधरी समाज, सतीष गुजर व शामकांत गुजर, प्रमोद शिंपी, बाळकृष्ण गुजराथी, दीपक गुजराथी, देशमुख समाज यांच्यातर्फे होईल.
येथील बालाजी मंदिरापासून वहन मिरवणुकीस सुरूवात होऊन रात्री अकराच्या सुमारास स्वस्थानी पोहचते. दरम्यान, वहन मूर्तीची साफसफाई, रंगरंगोटी करण्यात आली असून, वहन तयार ठेवण्यात आले आहे.