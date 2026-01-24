Balasaheb Thackeray Nagari Abhiyan

नाशिक

Balasaheb Thackeray Nagari Abhiyan : शहरांचा कायापालट होणार! ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ जाहीर

Balasaheb Thackeray Nagarik Lok Kalyan Abhiyan Announced : बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त जाहीर करण्यात आलेल्या ‘नागरी लोककल्याण अभियान’ अंतर्गत महापालिका व नगरपालिकांना कोट्यवधींचा निधी देऊन शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण व पर्यटन विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.
Published on

येवला: महापालिका व पालिका क्षेत्रांमध्ये मराठी शाळा, आरोग्य सुविधा, महिला आरोग्य, पर्यावरण, पर्यटन आणि स्वच्छतेसाठी ठोस कामे करण्याच्या उद्देशाने जयंतीच्या दिवशीच ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ जाहीर करण्यात आले आहे.

