नाशिक

Wani News : मार्कंडेय पर्वतावर पुन्हा ‘बंदी’चा डोंगर! चार वर्षांत धोकादायक शिड्या-पायवाटांची दुरुस्ती नाही, भाविकांचा संताप

मार्कंडेय ऋषींची तपोभूमी आणि हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र मार्कंडेय पर्वतावर ऋषीपंचमी यात्रेला यंदाही प्रशासनाने बंदी घातली आहे.
Markandeya Mountain

Markandeya Mountain

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दिगंबर पाटोळे
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वणी (नाशिक) - मार्कंडेय ऋषींची तपोभूमी आणि हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र मार्कंडेय पर्वतावर ऋषीपंचमी यात्रेला यंदाही प्रशासनाने बंदी घातली आहे. मंगळवारी (ता. १५) होणाऱ्या यात्रेसाठी ग्रामस्थ, सरपंच व पंचकमेटीने परवानगी मागितली होती.

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