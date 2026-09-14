Wani News : मार्कंडेय पर्वतावर पुन्हा ‘बंदी’चा डोंगर! चार वर्षांत धोकादायक शिड्या-पायवाटांची दुरुस्ती नाही, भाविकांचा संताप

वणी (नाशिक) - मार्कंडेय ऋषींची तपोभूमी आणि हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र मार्कंडेय पर्वतावर ऋषीपंचमी यात्रेला यंदाही प्रशासनाने बंदी घातली आहे. मंगळवारी (ता. १५) होणाऱ्या यात्रेसाठी ग्रामस्थ, सरपंच व पंचकमेटीने परवानगी मागितली होती..मात्र, पर्वतावरील जीर्ण लोखंडी शिड्या, अरुंद व निसरड्या पायवाटा आणि संभाव्य दुर्घटनेचा धोका पुढे करीत सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा कळवण उपविभागीय अधिकारी डॉ. कश्मिरा संखे यांनी पर्वतावर जाण्यास मनाई केली आहे. भाविकांना केवळ पहिल्या पायरीपर्यंतच दर्शनाची मुभा देण्यात आली आहे..नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून हजारो भाविक ऋषीपंचमीच्या यात्रेसाठी येथे येतात. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून सुरक्षेच्या कारणास्तव यात्रेवर बंदी घालण्याची प्रशासनाची भूमिका कायम आहे. ‘दरवर्षी यात्रा बंद करण्यासाठी आदेश काढले जातात; मग धोकादायक मार्ग कायमस्वरूपी सुरक्षित करण्यासाठी चार वर्षांत नेमके काय केले?’ असा सवाल आता भाविक व ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे..धोका माहिती असूनही उपाययोजना कागदावरच?७ सप्टेंबरच्या अहवालानुसार पर्वताच्या सपाटी भागाजवळील लोखंडी जिना तुटलेल्या अवस्थेत आहे. मार्ग अरुंद असून पावसामुळे पायवाटा निसरड्या झाल्या आहेत. मोठी गर्दी झाल्यास चेंगराचेंगरी, पाय घसरून पडणे तसेच दगड कोसळण्याचा धोका असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. १७ जुलै २०२३ रोजीही दगड कोसळून व पाय घसरल्याने भाविक जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या.सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे, यात दुमत नाही. मात्र, जीर्ण शिड्या आणि धोकादायक पायवाटा चार वर्षे तशाच ठेवून प्रत्येक यात्रेपूर्वी बंदी घालणे, हा कायमस्वरूपी उपाय कसा ठरू शकतो? असा संतप्त प्रश्न भाविक विचारत आहेत..शिड्या बदलण्यापासून संरक्षक कठड्यांपर्यंत सगळेच प्रलंबितजीर्ण लोखंडी शिड्यांच्या जागी मजबूत जिने, पायवाटांचे सक्षमीकरण, संरक्षक कठडे, आवश्यक ठिकाणी दगड कोसळण्यापासून प्रतिबंधक उपाय, प्रकाश व्यवस्था आणि आपत्कालीन मदत केंद्र उभारण्याची गरज आहे. मात्र, यात्रेच्या काळात भाविकांची गर्दी वाढणार हे माहिती असूनही या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे..पायथ्याशी पार्किंग; पण पर्वतावर जाण्यास मनाईकायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुळाणे व गोबापूर येथे वाहनतळाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोलिस व महसूल यंत्रणेलाही आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, दूरवरून श्रद्धेने आलेल्या भाविकांना पर्वतावर जाता येणार नसल्याने त्यांच्या पदरी निराशाच पडणार आहे..‘बंदी’ऐवजी आता विकास आराखडा हवा!मार्कंडेय पर्वताला धार्मिक पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ यात्रा आली की बंदीचा आदेश काढण्याऐवजी संबंधित विभागांची संयुक्त पाहणी करून सुरक्षित पायऱ्या, मजबूत शिड्या, संरक्षक कठडे आणि अन्य मूलभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र कायमस्वरूपी विकास आराखडा तयार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.भाविकांच्या जीविताची सुरक्षा महत्त्वाचीच; पण सुरक्षेच्या कारणावरून चार वर्षे यात्रा रोखूनही धोकादायक व्यवस्था ‘जैसे थे’ ठेवणे, ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. आता बंदी नव्हे, तर कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.