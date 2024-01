Nashik Plastic Ban : एकल वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी; 5 हजाराचा दंड

Nashik Plastic Ban : शहरात एकल वापराच्या प्लास्टिक वस्तूचे उत्पादन, विक्री, वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वने व हवामान बदल मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेच्या आधारे महानगरपालिका प्रशासनाने हा निर्णय जाहीर केला आहे.

या निर्णयानुसार सुधारित प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमाद्वारे पॉलिस्टीरीन आणि विस्तारित पॉलिस्टीरीनसह सिंगल यूज प्लॅस्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण विक्री, आणि वापरावर बंदी असेल.(Ban on single use plastic items by malegaon municipal corporation nashik news)