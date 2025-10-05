Agricultural News : बाणगाव परिसरात अतिवृष्टीचा कहर; कांदा, मका पिकांचे मोठे नुकसान, शेतकरी अडचणीत

बाणगाव: गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाणगाव व परिसरातील शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यापार्श्वभूमीवर प्रशासनाने युद्धपातळीवर पंचनामे सुरू केली असून, “एकही शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहणार नाही,” असा निर्धार ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष बैरागी यांनी व्यक्त केला आहे..बाणगावच्या विविध भागात लागवड केलेले कांदा, मका, कांदा रोप, सोयाबीन आणि तूर यांसारखी पिके मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचले असून काही ठिकाणी पिके पूर्णतः नष्ट झाली आहेत. तालुक्यातील शेतकरी अडचणीत असले तरी त्यांच्यासोबत शासन आहे, हा विश्वास निर्माण करणे हेच यावेळच्या पंचनाम्याचे खरे यश ठरेल..प्रशासनाकडून पुढील पावलेपंचनामे झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी गावच्या स्थानिक व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरयादीत कोणी नुकसान झालेला शेतकरी राहिला असल्यास, त्याचा ७/१२ उतारा तपासून पंचनामापंचनाम्यांचे अहवाल तयार होताच प्रशासनाकडे सादर केले जातीलप्रशासनाने पंचनाम्याची प्रक्रिया गतीने पार पाडण्याचे आदेश.ठळक बाबीशेतात पाणी साचल्यामुळे मका, तूर, कांदा पीक व कांदा रोप सडले.अनेक ठिकाणी पीक पूर्णतः नष्टशेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडलेअधिकारी थेट बांधावरदिवाळीपूर्वी नुकसानभरपाईची मागणी.PM Narendra Modi: ‘जननायक’ किताब चोरीचा प्रयत्न; पंतप्रधान मोदींचा टोला, बिहारमध्येही अनेक योजनांचा प्रारंभ.आम्ही मेहनतीने पीक घेतलं होतं, पण पावसामुळे सगळं पिकात पाणी तुंबून गेलं. पीक वाचवण्याचा काही मार्गच राहिला नाही. प्रशासनाने वेळेत पंचनामा सुरू केल्यामुळे थोडी तरी आशा वाटते.- संजय लासुरे, शेतकरी, बाणगावआम्ही शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करत आहोत. कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. सर्व पंचनामे योग्य पद्धतीने व वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे."- संतोष बैरागी, ग्रा.पं. अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.