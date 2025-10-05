नाशिक

Agricultural News : बाणगाव परिसरात अतिवृष्टीचा कहर; कांदा, मका पिकांचे मोठे नुकसान, शेतकरी अडचणीत

Heavy Rainfall Causes Extensive Crop Damage in Banagaon : बाणगाव परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कांदा आणि मका यांसारख्या पिकांमध्ये पाणी साचून मोठे नुकसान झाले आहे. बाणगाव येथील ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष बैरागी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन युद्धपातळीवर नुकसानीचे पंचनामे करत आहे.
Crop Damage

Crop Damage

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बाणगाव: गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाणगाव व परिसरातील शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यापार्श्वभूमीवर प्रशासनाने युद्धपातळीवर पंचनामे सुरू केली असून, “एकही शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहणार नाही,” असा निर्धार ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष बैरागी यांनी व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
Agricultural damage
Agriculture Loss
crops
maize
Crop Crisis
maize farming

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com