Crime News : नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई! ६ टन चोरीचे बॅटरी स्क्रॅप जप्त; छत्रपती संभाजीनगरमधून संशयित अटकेत

जुने नाशिक: मुंबई नाका पोलिस ठाण्याच्या गुन्हेशोध पथकाने बॅटरी स्क्रॅप चोरीचा मोठा गुन्हा उघडकीस आणला आहे. चोरीचा माल विकत घेणाऱ्या संशयिताला छत्रपती संभाजीनगर येथून ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याच्याकडून सुमारे ६ लाख ८७ हजार रुपये किमतीचा सहा टन स्क्रॅप माल हस्तगत करण्यात आला आहे..वसीम सत्तार खान (वय ३५, रा. कुरेशी कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे. १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पखाल रोडवरील नॅशनल एंटरप्रायझेस या दुकानातून संशयित दानिश राजू पठाण, तौसिफ शफिक गोरी खान आणि माजिदखान यांनी बॅटरी स्क्रॅप चोरून नेले होते. आझमखान पठाण यांच्या तक्रारीवरून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान हा माल वसीम खान याने विकत घेतल्याचे निष्पन्न झाले..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील व सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हेशोध पथकाचे समद बेग, रोहिदास सोनार, देविदास गाढवे, गणेश बोरनारे, आकाश सोनवणे, समीर शेख, राजेंद्र नाकोडे, नवनाथ उगले आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली. पोलिसांनी ५ हजार ८२५ किलो वजनाचा मुद्देमाल जप्त केला असून, उपनिरीक्षक समद बेग पुढील तपास करत आहेत..