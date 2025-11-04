नाशिक

Nashik, BD Bhalekar School : बी. डी. भालेकर शाळेसाठी आरपारची लढाई! पाडकाम थांबवा; जागा शाळा इमारतीसाठीच वापरा, बचाव समिती आक्रमक

Citizens Oppose Demolition of Historic BD Bhalekar School : नाशिकमधील जुनी आणि ऐतिहासिक बी. डी. भालेकर हायस्कूलची जीर्ण इमारत पाडून त्या जागेवर शाळाच बांधण्याचे लेखी आश्वासन देण्याच्या मागणीसाठी 'बी.डी. भालेकर शाळा बचाव समिती'च्या वतीने महापालिका आयुक्तांना निवेदन देत मंगळवारपासून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले.
नाशिक: नगरपालिका काळापासून असलेल्या बी. डी. भालेकर हायस्कूलची इमारत जीर्ण झाल्याने ‘आम्ही पाडणारच असा पवित्रा महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी घेतला, तर शाळा पाडण्यापूर्वी त्या जागेवर शाळाच बांधणार असे लेखी आश्‍वासन द्या, तोपर्यंत शाळा पाडू नये अशी भूमिका बी.डी. भालेकर शाळा बचाव समितीने घेतली. महापालिकेच्या आडमुठे धोरणाच्या विरोधात मंगळवार (ता. ४) पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

