Nashik, BD Bhalekar School : बी. डी. भालेकर शाळेसाठी आरपारची लढाई! पाडकाम थांबवा; जागा शाळा इमारतीसाठीच वापरा, बचाव समिती आक्रमक

नाशिक: नगरपालिका काळापासून असलेल्या बी. डी. भालेकर हायस्कूलची इमारत जीर्ण झाल्याने 'आम्ही पाडणारच असा पवित्रा महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी घेतला, तर शाळा पाडण्यापूर्वी त्या जागेवर शाळाच बांधणार असे लेखी आश्वासन द्या, तोपर्यंत शाळा पाडू नये अशी भूमिका बी.डी. भालेकर शाळा बचाव समितीने घेतली. महापालिकेच्या आडमुठे धोरणाच्या विरोधात मंगळवार (ता. ४) पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .बाळोबा धोंडीबा भालेकर या शेंगा विक्रेत्या दानशुराने गोरगरिबांसाठी स्वकमाईची काही रक्कम देवून नगरपालिका काळात शाळा सुरू केली. दानशुराच्या कामाचा गौरव म्हणून बी. डी. भालेकर शाळेचे नामकरण करण्यात आले. त्या शाळेची इमारत जीर्ण झाल्याने पाडकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .जवळपास ६० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या शाळेमुळे परिसरातील झोपडपट्टी, गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली. आता तिचं शाळा पाडली जाणार असल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. परंतु शाळेची इमारत पाडताना त्या जागेवर शाळा इमारत ऐवजी विश्रामगृह बांधले जाणार असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. त्या संतापाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समितीने महापालिका आयुक्त खत्री यांची भेट घेत निवेदन देण्यात आले..सदर शाळा ही नाशिकमधील अतिशय नावाजलेली मराठी सरकारी शाळा आहे. या शाळेतून सभोवतालच्या परिसरातून हजारो गरीब, वंचित समाजातील मुले शिक्षण घेऊन बाहेर पडली आहेत व विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ही शाळा कार्यरत असताना या मुलांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळत होती. परंतु सरकारी अनास्थेमुळे ही शाळा गेल्या काही वर्षापासून बंद करण्यात आली आहे. ही शाळा बंद झाल्यामुळे गरीब मुलांना लांबच्या शाळेमध्ये जाण्याची वेळ येत असून त्यातून शैक्षणिक गैरसोय, शाळा सोडण्याचे प्रमाण आणि पालकांचा आर्थिक बोजा वाढला आहे..त्यामुळे आदर्श ठरलेली शाळा मॉडेल म्हणून विकसित करावी व त्या शाळेत बालवाडी ते बारावीपर्यंत शिक्षणाची मोफत व्यवस्था करावी अशी मागणी करण्यात आली. शाळेच्या जागेचे आरक्षण शैक्षणिक असल्याने तो उद्देश सोडून बाकी कुठल्याही उद्देशासाठी वापर करू नये, असे निवेदनात म्हटले. .माजी महापौर यतीन वाघ, भाकपचे सहसचिव राजू देसले, स्थायी समितीचे माजी सभापती संजय साबळे, माजी उपमहापौर मनीश बस्ते, माजी विरोधी पक्षनेत्या डॉ. हेमलता पाटील, माजी नगरसेवक राजेंद्र बागूल, ॲड. तानाजी जायभावे, काँग्रेस नेते शाहू खैरे, मनसे जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार, शिवसेना शिंदे गटाचे दीपक डोके, माकपचे तल्हा शेख आदी उपस्थित होते..आयुक्त ठाम, समिती आक्रमकसात-आठ वर्षांपासून शाळा बंद आहे. इमारत जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे इमारत पाडणारच, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली. तर इमारत पाडण्यास हरकत नाही. परंतु नवीन इमारत उभारता शाळाच उभारावी अशी मागणी करण्यात आली. आयुक्तांकडून लेखी न मिळाल्याने मंगळवार (ता. ४) पासून धरणे आंदोलन सुरु केले जाणार आहे..Navale Bridge Traffic: नवले पुलाजवळ बेकायदा रिक्षाथांबे; सतत होणाऱ्या कोंडीने नागरिक त्रस्त; विकासकामेही अपूर्ण.शाळेत मुले शिकत असतील, त्यांची गैरसोय होणार असेल तर निश्चितच काळजी घेऊ, शाळा पाडणार नाही. आवश्यकता नसेल तर विश्रामगृह बांधणार नाही.- गिरीश महाजन, कुंभमेळामंत्री.