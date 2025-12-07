Nashik Nylon Manja : जीवघेणा नायलॉन मांजा जप्त! जुने नाशिकमध्ये कन्नमवार पुलाखाली सापळा; विक्रेत्याकडून ₹ ३१ हजारांचे ४५ गट्टू हस्तगत

जुने नाशिक: भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने कन्नमवार पुलाखाली सापळा रचून नायलॉन मांजा विक्रेत्यावर कारवाई केली. त्यास ताब्यात घेत त्याच्याकडून सुमारे ३१ हजार ५०० रुपयांचे ४५ नायलॉन मांजाचे गट्टू जप्त करण्यात आले. रहेमान लतीफ खान (वय २४, रा. नाईकवाडीपुरा) असे संशयिताचे नाव आहे. यंदाची शहरातील पहिली कारवाई आहे..शहरात सर्रास नायलॉन मांजाचा वापर होत आहे. विक्रेत्यांकडून चोरीछुप्या पद्धतीने नायलॉन मांजा विक्री होत असल्याने दुचाकीचालक, पायी चालणारे नागरिक, तसेच पक्षी यांना मांजाचा फास लागून जखमी होण्याच्या घटना घडत आहेत. पोलिसांनी आदेशाची प्रतीक्षा न करता नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली होती. दोन दिवसांपूर्वी यासंदर्भातील वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी नायलॉन मांजाचा वापर आणि विक्री मनाई आदेश जारी केला. .पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत, सहायक पोलिस आयुक्त सुधाकर सुरडकर यांनी नायलॉन मांजाची निर्मिती, विक्री, साठा आणि वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करणेबाबत आदेशित केले. त्यानुसार भद्रकाली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राकेश चौधरी, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अशोक शरमाळे यांनी गुन्हे शोध पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक सत्यवान पवार यांना नायलॉन मांजाची विक्री, साठा आणि वापर करणाऱ्यांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. .Thane Crime: केकमध्ये गुंगीचं औषध टाकलं अन्...; विवाहित महिलेसोबत दोन तरुणांचं विकृत कृत्य, ठाण्यात नेमकं काय घडलं?.गुन्हे शोध पथकाचे पोलिस हवालदार कय्यूम सय्यद यांना कन्नमवार पुलाखाली एकजण नायलॉन मांजा विक्रीसाठी घेऊन येणार आहे, अशी माहिती मिळाली. सहायक पोलिस निरीक्षक सत्यवान पवार, पोलिस हवालदार सतीश साळुंके, कय्यूम सय्यद, पोलिस अंमलदार नीलेश विखे, अविनाश थेटे, नारायण गवळी यांनी सापळा रचून संशयित रहेमान खान यास ताब्यात घेतले. चौकशी दरम्यान त्याच्याकडून ३१ हजार ५०० रुपयांचे नायलॉन मांजाचे ४५ गट्टू मिळून आले. त्याच्याविरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.