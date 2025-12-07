नाशिक

Nashik Nylon Manja : जीवघेणा नायलॉन मांजा जप्त! जुने नाशिकमध्ये कन्नमवार पुलाखाली सापळा; विक्रेत्याकडून ₹ ३१ हजारांचे ४५ गट्टू हस्तगत

Nashik Nylon Manja Seizure, Crime Branch Action, Bhadrakali Police : जुने नाशिकमधील कन्नमवार पुलाखाली सापळा रचून भद्रकाली पोलिसांनी जप्त केलेला ₹ ३१,५०० किमतीच्या नायलॉन मांजाच्या गट्टूंचा साठा. शहरात नायलॉन मांजा विक्रीवर झालेली ही यंदाची पहिली मोठी कारवाई आहे.
Crime Branch

Crime Branch

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने कन्नमवार पुलाखाली सापळा रचून नायलॉन मांजा विक्रेत्यावर कारवाई केली. त्यास ताब्यात घेत त्याच्याकडून सुमारे ३१ हजार ५०० रुपयांचे ४५ नायलॉन मांजाचे गट्टू जप्त करण्यात आले. रहेमान लतीफ खान (वय २४, रा. नाईकवाडीपुरा) असे संशयिताचे नाव आहे. यंदाची शहरातील पहिली कारवाई आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
festival
Action
Crime Branch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com