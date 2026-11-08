दिवाळी पाडवा, भाऊबीजेने वाढणार दिवाळीचा गोडवा

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भाऊबिजेला औक्षणाचा
मुहूर्त दुपारी १.२६ ते ३.४१
पाडव्याने वाढणार दिवाळीचा गोडवा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ८ : दिव्यांची रोषणाई, आकाशकंदील, पणत्यांचा लखलखाट, रांगोळ्यांचे रंग आणि फराळाचा दरवळ अशा उत्साही वातावरणात दिवाळीचा आनंद द्विगुणित झाला आहे. दिवाळीतील महत्त्वाचे दोन सण असलेला बलिप्रतिपदा अर्थात दिवाळी पाडवा आणि भाऊबीज अनुक्रमे १० आणि ११ नोव्हेंबरला साजरी होणार आहे. या दोन्ही सणांना धार्मिक, सांस्कृतिक आणि कौटुंबिक परंपरेत विशेष महत्त्व आहे.
बलिप्रतिपदा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो. या दिवशी राजा बळीचे पूजन केले जाते. भगवान विष्णूंनी वामन अवतार धारण करून राजा बळीकडून तीन पावले भूमी दानात घेतल्याची पौराणिक कथा या सणाशी जोडलेली आहे. व्यापारी वर्गात या दिवशी नवीन वर्षाच्या हिशेब वह्यांचे पूजन केले जाते. पती-पत्नीच्या नात्यातील प्रेम आणि आदर व्यक्त करण्यासाठी पाडव्याला पत्नी पतीचे औक्षण करते. १० नोव्हेंबरला प्रतिपदा तिथी दुपारी २ वाजेपर्यंत आहे. दिवाळीचा समारोप भाऊबिजेने होतो. ११ नोव्हेंबरला कार्तिक शुद्ध द्वितीयेला भाऊबीज साजरी होईल. या दिवशी बहीण भावाला औक्षण करून त्याच्या दीर्घायुष्याची प्रार्थना करते, तर भाऊ बहिणीला भेटवस्तू देऊन तिच्या रक्षणाचे वचन देतो. भाऊबिजेचा औक्षण मुहूर्त दुपारी १.२६ ते ३.४१ असा आहे.फराळाची देवाणघेवाण, नातेवाइकांच्या भेटीगाठी आणि स्नेहमेळाव्यांमुळे या दोन दिवसांत दिवाळीचा उत्साह अधिकच खुलणार आहे.