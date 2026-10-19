इगतपुरी : विजय पगारे : नवसाला पावणाऱ्या भवानी मातेच्या दर्शनासाठी आदीवासी भागातील मोडाळ्यात भाविकांची मांदीयाळी : ६० ते ७० हजार भाविकांची उपस्थिती :

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मोडाळे : येथील नवसाला पावणाऱ्या भवानी मातेची फुलांनी सजवलेली मनमोहक मूर्ती. (छायाचित्रे : विजय पगारे, इगतपुरी)
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सोन्या चांदीऐवजी फुलांच्या
अलंकारांनी सजविण्याची प्रथा
मोडाळेच्या भवानीमातेच्या दर्शनासाठी गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी, ता.१९ : इगतपुरी तालुक्यात दुर्गम व डोंगराळ भागात असलेल्या मोडाळेत किष्किंधानगरी असून त्याच बाजूला डोंगरवर नवसाला पावणाऱ्या भवानी मातेचे मंदिर आहे. नवसाला पावणारी म्हणून आदिवासी बांधवांची येथे सध्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. गेल्या दोन दिवसात जवळपास ६० ते ७० हजार भाविकांनी दर्शनासाठी हजेरी लावली आहे. दरम्यान सोन्या-चांदीऐवजी फुलांच्या अलंकारांनी सजविण्याची येथील अनोखी प्रथा आहे.
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मंदिर पूर्वाभिमुख असून, आतून बाहेरून रंगरंगोटी केली आहेत. मंदिरासमोर यज्ञकुंड आहे. या देवीचे विशेष म्हणजे तिला सोन्या-चांदीच्या अलंकारांऐवजी फुलांच्या अलंकारांनी सजविण्याची प्रथा आहे. नवरात्रातील नवव्या माळेला देवीला मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. या भागात असणाऱ्या विविध जंगली फुलमाळांची आरास करतात. देवीच्या मंदिर परिसरातून बाजूला वैतरणा धरण व मुकणे धरणाचा वेढा आहे. देवीभक्तांनी येथे खोल्या बांधून दिल्या आहेत. नवव्या माळेला विजयादशमीला गर्दीचा उच्चांक असतो. देवस्थान ट्रस्टतर्फे नवरात्रोत्सव काळात हरिपाठ, श्री भागवत कथा, कीर्तन, भारुड, भगवतीचा गोंधळ व देवीच्या आरतीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
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